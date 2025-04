Planos de domínio energético dos EUA são abalados por incerteza comercial após 100 dias de Trump

Por Stephanie Kelly e Timothy Gardner e Curtis Williams

NOVA YORK (Reuters) - Apenas 100 dias após o início do segundo mandato do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, os preços do petróleo caíram mais de 20%, ficando abaixo dos custos de equilíbrio de muitos produtores norte-americanos, à medida que os investidores perdem a confiança em meio a incertezas tarifárias e políticas - minando a pressão de Trump pelo domínio energético do país.

Trump fez campanha com o refrão muitas vezes repetido de "perfure, bebê, perfure" e, em seu primeiro dia no cargo, em 20 de janeiro, tomou medidas para maximizar a produção nos EUA, o maior produtor mundial de petróleo e gás.

Sua política comercial protecionista, no entanto, reduziu as previsões de crescimento da demanda de petróleo, e os preços internacionais mais baixos deterioraram as perspectivas do setor.

Os preços de referência do petróleo bruto dos EUA despencaram para cerca de US$60 por barril, um valor não visto desde a pandemia da Covid-19, e abaixo do nível de US$65 que muitos produtores de petróleo dizem precisar para obter lucros.

Mais da metade da queda ocorreu desde o "Dia da Libertação" de Trump, em 2 de abril, quando ele declarou uma tarifa mínima de 10% sobre as importações dos EUA, gerando expectativas de que a economia global desaceleraria.

"O ambiente macroeconômico ficou muito pior, graças às tarifas e à incerteza política", disse Ben Cahill, diretor do Centro de Análise de Sistemas Energéticos e Ambientais da Universidade do Texas.

"O domínio energético requer a confiança dos investidores", acrescentou.

O governo Trump também impôs sanções visando às vendas de petróleo iraniano, inclusive em instalações de energia baseadas na China, em uma tentativa de ajudar a impedir que Teerã desenvolva uma arma nuclear e financie grupos militantes em todo o Oriente Médio. Embora as sanções tenham dado algum suporte aos preços do petróleo, elas aumentaram a incerteza do mercado.

Citando as tarifas dos EUA, analistas de todos os setores, incluindo a Administração de Informações sobre Energia dos EUA, a Agência Internacional de Energia, a OPEP e os principais bancos, cortaram suas perspectivas de crescimento do preço do petróleo e da demanda.

A decisão da OPEP+ de acelerar os aumentos de produção exacerbou a queda dos preços, embora Trump tenha pedido à Arábia Saudita e à OPEP que reduzissem o custo do petróleo poucos dias depois de assumir o cargo.

Como resultado da queda dos preços, os produtores de petróleo dos EUA - que estavam bombeando cerca de 13,4 milhões de barris por dia (bpd) em abril e devem bombear 13,5 milhões de bpd em 2025, abaixo das previsões anteriores - já estão freando a perfuração de novos poços.

"Trump e sua equipe de energia parecem pensar que os produtores dos EUA vão perfurar durante a incerteza que foi criada. Eles não o farão, e esperar que o façam é um cálculo ruim", escreveu Roe Patterson, ex-presidente-executivo da Basic Energy Services e sócio-gerente da Marauder Capital, em uma publicação no LinkedIn.

Um porta-voz do Departamento de Energia disse que Trump e o secretário de Energia, Chris Wright, estão comprometidos com a expansão da infraestrutura de energia norte-americana, em resposta a um pedido de comentário para a reportagem.

As políticas de Trump ainda favoreceram o setor de combustíveis fósseis em detrimento do setor de energia de baixo carbono.

Em seu primeiro dia, ele ordenou que os EUA se retirassem do Acordo de Paris e suspendeu novos arrendamentos federais de energia eólica offshore, colocando em dúvida a viabilidade de dezenas de desenvolvimentos planejados.

Trump também tentou expandir a eletricidade gerada por combustíveis fósseis por meio de desregulação e decretos que afrouxam as regras de emissões das usinas de energia.

Aumentar a eletricidade gerada por carvão, que agora representa menos de 20% dos suprimentos, em comparação com uma participação de mais de 50% em 2010, será difícil e não faz sentido do ponto de vista econômico. O carvão tem perdido participação de mercado para o gás, a energia eólica e a energia solar.

"A política federal agora favorece claramente o petróleo, o gás e outras fontes de energia fóssil, ao mesmo tempo em que desfavorece as fontes de energia renovável que tiveram incentivos e outros tratamentos favoráveis durante a administração anterior", disse David Amerikaner, sócio do escritório de advocacia Duane Morris.