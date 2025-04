PGR diz ao STF ser favorável à prisão domiciliar de Collor

O procurador-geral da República, Paulo Gonet, falou nesta tarde ao STF (Supremo Tribunal Federal) ser favorável à prisão domiciliar do ex-presidente Fernando Collor.

O que aconteceu

Gonet apontou que idade e situação de saúde de Collor autorizam a ida para o regime domiciliar. A PGR considerou que os documentos apresentados pela defesa demonstram que situação de saúde é frágil e que pode piorar na prisão, ainda que o laudo da penitenciária tenha apontado que ele poderia ser tratado lá. O ex-presidente tem 75 anos e alegou Parkinson, apneia do sono e transtorno bipolar de afetividade.

No mesmo parecer, Gonet refutou tese da defesa de que crimes teriam prescrito. Para a PGR, a tese que pede a anulação da condenação com base no tempo em que os crimes ocorreram não se sustenta. Segundo a PGR, a pena dele só prescreveria em 21 de agosto deste ano. "Todos os atos praticados pelo acusado, portanto, são posteriores a 5.5.2010, data de edição da Lei n. 12.234/2010, de modo que, ao contrário do que alega a defesa, não é possível computar, para o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, o lapso transcorrido entre a data dos fatos e o recebimento da denúncia", escreveu a PGR.

Caberá ao ministro Alexandre de Moraes decidir sobre a prisão domiciliar de Collor. Ele também deve decidir sobre o pedido da defesa do ex-presidente que alega a prescrição dos crimes.

A manutenção do custodiado em prisão domiciliar é medida excepcional e proporcional à sua faixa etária e ao seu quadro de saúde, cuja gravidade foi devidamente comprovada com as Petições STF n. 0056577/2025 e 0057526/2025, que poderá ser vulnerado caso mantido afastado de seu lar e do alcance das medidas obrigacionais e protecionistas que deverão ser efetivadas pelo Estado.

Paulo Gonet, procurador-geral da República, em manifestação ao STF

Collor foi condenado em maio de 2023 a oito anos e dez meses de prisão. A acusação é de que ele havia recebido R$ 20 milhões em propina entre 2010 e 2014 para viabilizar irregularmente contratos da BR Distribuidora com a UTC Engenharia para a construção de bases de distribuição de combustíveis.