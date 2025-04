Petróleo fecha em queda na sessão e tem maior recuo mensal desde 2021

Por Nicole Jao

NOVA YORK (Reuters) - Os preços do petróleo caíram nesta quarta-feira e registraram em abril a maior queda mensal em quase três anos e meio, depois que a Arábia Saudita sinalizou um movimento para produzir mais e expandir sua participação no mercado, enquanto a guerra comercial global corroeu as perspectivas para a demanda de combustível.

Os contratos futuros do petróleo Brent fecharam em queda de US$1,13, ou 1,76%, a US$63,12 por barril. Os futuros do petróleo West Texas Intermediate caíram US$2,21, ou 3,66%, para fechar em US$58,21, o menor valor desde março de 2021.

No mês, o Brent caiu 15% e o WTI caiu 18%, as maiores quedas percentuais mensais desde novembro de 2021.

Ambos os índices de referência caíram depois que a Arábia Saudita, um dos maiores produtores de petróleo do mundo, sinalizou que não estava disposta a sustentar o mercado de petróleo com mais cortes de fornecimento e que poderia lidar com um período prolongado de preços baixos.

"Isso aumenta a preocupação de que possamos estar caminhando para outra guerra de produção", disse Phil Flynn, analista sênior do Price Futures Group. "Os sauditas estão tentando enviar uma mensagem de que vão recuperar sua participação no mercado? Teremos que esperar para ver."

No início deste mês, a Arábia Saudita pressionou por um aumento da produção da Opep+ maior do que o planejado em maio.

Vários membros da Opep+ sugerirão um aumento da produção pelo segundo mês consecutivo em junho, disseram fontes à Reuters na semana passada. O grupo vai se reunir em 5 de maio para discutir os planos de produção.

"A guerra comercial reduz diretamente a demanda por petróleo e dificulta as viagens dos consumidores. Combinado com a redução dos cortes de produção da Opep, o risco de excesso de oferta está aumentando", disse o analista de estratégia de investimento da Raymond James, Pavel Molchanov.

O presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou tarifas sobre todas as importações dos EUA em 2 de abril e a China respondeu com suas próprias tarifas, alimentando uma guerra comercial entre as duas principais nações consumidoras de petróleo do mundo.

As preocupações com o enfraquecimento da economia global continuaram a pressionar os preços do petróleo.

Dados divulgados na quarta-feira mostraram que a economia dos EUA se contraiu no primeiro trimestre, prejudicada por uma enxurrada de produtos importados por empresas ansiosas para evitar custos mais altos.