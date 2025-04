Pai que jogou filho de ponte no RS vira réu por três crimes

O homem que confessou ter matado o próprio filho após arremessá-lo de uma ponte, em São Gabriel (RS), virou réu por tentativa de homicídio, homicídio qualificado e ameaça.

O que aconteceu

Tiago Ricardo Felber, que está preso desde março, passa a responder pelos três crimes. A denúncia do Ministério Público contra ele foi aceita ontem pela juíza Liz Gratchen, da Vara Criminal de São Gabriel. Agora, ele tem o prazo de 10 dias para apresentar resposta por escrito à acusação.

Tentativa de homicídio, com cinco qualificadoras, foi imputada porque Tiago havia esganado a criança um dia antes de sua morte. Segundo a decisão, a motivação foi torpe, o pai realizou asfixia, traiu a confiança do menino, dissimulou uma situação, usou um recurso que dificultou a defesa da vítima e cometeu o crime contra um menor de 14 anos.

Pena deve ser ainda aumentada pela vítima ser filha do homem. Para a juíza, o homicídio teve as mesmas qualificadoras da tentativa de homicídio, com o adicional da ocultação de outro crime.

O UOL entrou em contato com a defesa do homem, mas não obteve retorno. O espaço segue aberto para manifestação.

Relembre o caso

Theo, de cinco anos, morreu após ser arremessado de uma ponte pelo próprio pai em São Gabriel (RS). O pai da criança, Tiago Ricardo Felber, se entregou e confessou ter matado o filho.

Ele teria matado a criança para se vingar da ex-mulher, mãe do menino, segundo a investigação da Polícia Civil. Eles estavam separados desde novembro do ano passado, mas o homem não se conformava com o término. A mãe da criança o descreveu em depoimento como "possessivo".

Suspeito teria tentado matar a criança na noite anterior ao crime. Ao UOL, o delegado Daniel Severo disse que a criança foi esganada antes, mas não morreu. Isso teria motivado o homem a buscar outra forma de matar a criança.

A mãe da criança prestou depoimento e disse que a criança passava alguns dias na casa do pai, em São Gabriel. De acordo com a polícia, ela não apontou histórico de violência do suspeito, mas confirmou que o homem não aceitava o término do relacionamento.

O suspeito teria dito que matou por vingança, segundo a polícia. Em seu depoimento de confissão, ele narrou que não aceitava que a mulher tivesse outros relacionamentos, e que isso teria motivado o crime.

Homem foi preso após confissão e precisou ser transferido de presídio. Tiago disse que estava sendo hostilizado por outros presos e, por questões de segurança, foi movido para outra unidade — que não foi divulgada.

Na época, a defesa de Tiago disse que sua prisão era ''irregular''. Segundo o advogado, o cliente disse durante a audiência de custódia que foi agredido por policiais penais e militares após ser preso. Além disso, ele afirmou que foi ouvido na delegacia sem a presença de um advogado, o que, segundo a defesa, invalidaria as declarações prestadas, inclusive a confissão de Felber de que matou o próprio filho.

Como denunciar violência contra crianças e adolescentes

Denúncias sobre violência contra crianças e adolescentes podem ser feitas pelo Disque 100 (inclusive de forma anônima), na delegacia de polícia mais próxima e no Conselho Tutelar de cada município.

Se for um caso de violência que a pessoa estiver presenciando, pode ligar no 190, da Polícia Militar, para uma viatura ir ao local. Também é possível se dirigir ao Fórum da Cidade e procurar a Promotoria da Infância e Juventude.

Quem não denuncia situações de perigo, abandono e violência contra crianças e adolescentes pode responder pelo crime de omissão de socorro, previsto no Código Penal. A lei Henry Borel também prevê punições para quem se omite.

Funcionários públicos que se omitem no exercício de seus cargos, em escolas, postos de saúde e serviços de assistência social, entre outros, podem responder por crime de prevaricação.