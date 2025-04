Oposição protocola CPI das fraudes do INSS para investigar sindicatos

Deputados de oposição protocolaram hoje um pedido de abertura de CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) para investigar sindicatos envolvidos no esquema de fraudes do INSS.

O que aconteceu

Requerimento foi protocolado com assinaturas de 185 deputados. O número mínimo é 171. O autor do pedido é o deputado Coronel Chrisóstomo (PL-RO).

Oposição alega que a finalidade da CPI é investigar sindicatos. Caso seja instalada, a comissão vai investigar "a atuação dos sindicatos na fraude e como as gestões destes estavam envolvidas, apurando as possíveis irregularidades e quantos aposentados e pensionistas foram atingidos", diz o pedido.

Objetivo também é atingir o governo Lula. O requerimento protocolado pela oposição cita "proximidade de lideranças sindicais com figuras de alto escalão do governo."

Deputados de partidos da base do governo apoiaram o pedido. Há 11 assinaturas de parlamentares do MDB, por exemplo. A maioria das assinaturas, no entanto, é de deputados do PL, União Brasil, PP e Republicanos.

A decisão de abrir ou não a CPI cabe ao presidente da Câmara. Hugo Motta (Republicanos-PB) ainda não instalou nenhuma comissão desde que assumiu o cargo, em fevereiro.

Iniciativa da oposição acontece após operação da PF. A investigação revelou um golpe de R$ 6,3 bilhões em descontos não autorizados em aposentadorias e pensões.

Onze entidades de classe foram enquadradas. Outras 31 são suspeitas de cobrarem mensalidade irregular. Em diversos casos, houve falsificação de assinaturas para autorizar os descontos nas folhas de pagamento, segundo a PF. Algumas delas nem sequer entregaram a documentação exigida.

CPI do INSS quer apurar o "modus operandi dessas práticas", dizem deputados. "A gravidade das acusações exige uma investigação parlamentar aprofundada para esclarecer a extensão das fraudes, identificar os responsáveis e avaliar o impacto sobre aposentados e pensionistas que tiveram seus benefícios descontados indevidamente", afirma o pedido.