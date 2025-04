O que é derrame pleural, quadro que levou o cantor Arlindo Cruz ao CTI

O cantor Arlindo Cruz está internado no CTI (Centro de Terapia Intensiva) do hospital Barra D'Or, na zona oeste do Rio de Janeiro, com um quadro de derrame pleural. Ele sofre com as sequelas de um AVC (Acidente Vascular Cerebral) desde 2017.

Entenda o quadro

Derrame pleural significa um aumento de líquido na região do pulmão. O problema é originado na pleura, que é composta por duas membranas que recobrem os pulmões — uma fica grudada ao órgão e a outra na parede do tórax, formando o espaço pleural, que conta com uma quantidade mínima de líquido só para evitar atrito. O derrame ocorre quando há mais líquido no local.

Esse quadro pode significar diversos problemas. O aumento do volume de água costuma indicar doenças extremamente variadas, podendo originar-se por quadros inflamatórios como a pneumonia, até causas mais graves, como o câncer.

Cor do líquido é um indicativo do que o paciente está enfrentando. Se for claro, geralmente indica doenças não relacionadas ao pulmão, como a insuficiência renal ou insuficiência cardíaca. Nesses casos, só é necessário a retirada se o volume for muito grande. Quando há pus ou sangue, é sinal de infecção, inflamação ou neoplasia, e pode ser indicado o uso de dreno.

Sintomas podem variar conforme a causa. Os pacientes podem sentir dor torácica, pleurítica, tosse e dispneia (falta de ar), além de "pontadas" que pioram com a inspiração profunda e com a tosse.

Tratamento depende da causa que levou ao acúmulo de líquido. Doenças que causam um grande volume de derrame pleural requerem a retirada do líquido por toracocentese, que consiste na introdução de um tubo ou agulha na região entre as costelas. Na presença de pus (empiema pleural), é fundamental a drenagem completa. A fisioterapia respiratória é indicada em todos os casos.

*Com informações de reportagens de agosto de 2019 e maio de 2022