Número do Caged em março será inferior ao do mesmo mês de anos anteriores, diz Marinho

(Reuters) - Os dados de geração de emprego com carteira assinada medidos pelo Caged no mês de março será inferior ao registrado em marços de anos anteriores, disse nesta quarta-feira o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, apontando questões sazonais, como o fato de o Carnaval deste ano ter ocorrido em março, como motivo para a queda.

Em entrevista ao programa "Bom Dia, Ministrio", do CanalGov, Marinho não antecipou os números do Caged, que serão anunciados nesta tarde.

O ministro também disse que o governo não anunciará na quinta-feira, feriado do Dia do Trabalhador, um decreto com mudança no vale refeição, ao mesmo tempo em que afirmou que mudanças devem ser anunciadas em breve, possivelmente em maio, para que as operadoras desses cartões reduzam as taxas cobradas dos restaurantes.

(Por Eduardo Simões)