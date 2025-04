Não use papel higiênico no assento da privada; saiba como limpar certo

Sabia que usar papel higiênico para limpar o assento do vaso sanitário pode prejudicar o material da privada e oferecer riscos à saúde?

De acordo com a fabricante japonesa de privadas Toto, o atrito do papel seco pode causar microarranhões na superfície do assento, o que favorece o acúmulo de sujeira —e microrganismos com potencial de causas infecções— e torna a limpeza mais difícil com o tempo.

Além disso, o uso contínuo de papel higiênico pode levar ao desgaste do assento e à alteração da cor.

A solução, segundo a Toto, é umedecer o papel higiênico com água antes de usá-lo para evitar o atrito excessivo. Outra opção mais segura e eficaz é utilizar lenços umedecidos específicos para superfícies sanitárias, que proporcionam uma limpeza adequada sem causar danos.

Limpar o vaso requer atenção

Imagem: Getty Images

Dentro de nossas casas, um dos maiores focos para proliferação de bactérias é o vaso sanitário. A Escherichia coli (E. coli), por exemplo, pode causar infecções intestinais e urinárias. Além de resquícios de fezes, pode haver ainda de urina e até sangue, que nem sempre estão visíveis. Por isso, manter esse local limpo é de extrema importância para evitar doenças.

O vaso deve ser limpo, no mínimo, duas vezes por semana, sendo uma delas uma limpeza "pesada", quando é preciso escova e o uso dos produtos químicos.

Usou no banheiro, não reutilize em outro lugar

É válido lembrar que os itens de limpeza do vaso sanitário devem ser separados: uma escovinha, uma luva e um pano, que deve ser descartado. Assim evita-se contaminação cruzada.

Para o dia a dia, água sanitária, desinfetante e detergente neutro já são capazes de promover a limpeza necessária. Caso seja necessária uma ação mais pesada, outros produtos podem ser usados. Já as soluções caseiras, aquelas que passam de geração para geração, não são indicadas pelas especialistas.

A mistura de produtos pode ser prejudicial à saúde e não realizar a limpeza esperada. O ideal mesmo é aplicar a técnica de limpeza com produto profissional específico e adequado a cada sujidade, para não correr risco à saúde, de danificar ou não conseguir limpar.

*Com informações de reportagens publicadas em 30/06/2021 e 06/05/2023