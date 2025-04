Motorista de ônibus é mantido refém na zona leste de São Paulo

Do UOL, em São Paulo

Um motorista de ônibus é mantido refém no bairro de Itaquera, na zona leste de São Paulo, no início da noite de hoje.

O que aconteceu

Motorista é ameaçado com faca. Segundo a polícia, o suspeito é um ex-funcionário de uma empresa de ônibus. O sequestro ocorre na avenida Doutor Luís Ayres, próximo à estação de metrô Corinthian-Itaquera.

Polícia Militar foi acionada às 17h40. O Grupo de Ações Táticas Especiais também foi acionado e acompanha a ocorrência. O trânsito na via está bloqueado, no sentido centro, segundo a CET (Companhia de Engenharia de Tráfego).

Motorista é funcionário da empresa do ônibus Express Transportes Urbanos. O coletivo sequestrado faz a linha 407L-10 (Barro Branco - Guilhermina Esperança).

Negociadores já estão no local. O coronel Valmor Racorti, comandante do Choque, afirmou em entrevista ao Brasil Urgente, da TV Bandeirantes, que só estão os dois dentro do ônibus.

Não há informações da motivação do sequestro.