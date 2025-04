Suspeito dar tiro que matou menina no dia do aniversário é preso no Recife

O suspeito de ser o autor do tiro que matou uma menina de quatro anos na escadaria de um morro na zona norte do Recife foi preso ontem pela polícia.

O que aconteceu

Homem era um dos líderes do tráfico de drogas local. Ele vivia no bairro onde a menina foi morta e era considerado um dos principais procurados da Polícia Civil desde 2024, quando dois mandados de prisão por homicídio foram emitidos contra ele, segundo o delegado Roberto Lobo.

Tiros que acabaram com morte de criança aconteceram devido a uma rixa envolvendo tráfico. Segundo a polícia, o suspeito do crime tinha uma rixa com outra família que traficava drogas na região e decidiu matar um primo de um inimigo.

Criança foi atingida acidentalmente quando grupo tentou matar homem. Segundo a polícia, cinco pessoas participaram do crime: uma delas ficou dentro do carro que deu fuga aos homens no pé da escadaria e outros quatro subiram para matar o alvo. Os outros envolvidos no crime ainda não foram presos.

Eles viram esse primo do rival, tentaram acertá-lo, saíram atirando na rua e acertaram a criança.

Delegado Roberto Lobo

Homem preso ontem estava escondido em área de difícil acesso. Segundo a Polícia Civil, ele fugiu duas vezes antes de ser preso e só foi encontrado após trabalho em conjunto com a Polícia Militar. A identidade do suspeito não foi divulgada pela polícia. O UOL não teve acesso a defesa dele até o momento.

Relembre o caso

Criança passeava com uma prima quando ficou no meio de tiros. Elas saíram de casa enquanto a família organizava a festa de aniversário da menina no bairro de Água Fria, na zona norte da cidade.

Atingida na cabeça, a garota foi levada ao hospital. Ela passaria por uma cirurgia para retirada da bala alojada, mas morreu um dia após a internação, no dia em que completaria quatro anos.

Tiros foram disparados durante briga. Testemunhas contaram à polícia que quatro homens armados desceram o Alto do Pascoal, que fica ao lado do bairro Água Fria, para matar um rival.