Minério de ferro tem nova queda mensal com possíveis cortes na produção de aço na China

Por Michele Pek

CINGAPURA (Reuters) - Os preços futuros do minério de ferro caíram nesta quarta-feira, registrando a terceira queda mensal consecutiva, em meio à possibilidade de cortes na produção de aço na China, enquanto a demanda desacelerou antes do feriado do Dia do Trabalho.

O contrato de setembro do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou as negociações do dia com recuo de 0,78%, a 703,5 iuanes (US$ 96,81) a tonelada métrica. Neste mês, o contrato perdeu 3,96%.

O minério de ferro de maio, referência na Bolsa de Cingapura, caía 0,67%, a US$97,8 a tonelada, marcando uma baixa de 3,16% este mês.

Altos executivos da indústria chinesa indicaram a probabilidade de cortes na produção de aço, apesar de não haver uma ordem oficial do governo, pressionando os preços dos ingredientes da fabricação de aço.

Luo Tiejun, vice-presidente da Associação de Ferro e Aço da China (CISA), pediu uma ação unificada sobre os cortes na produção de aço na semana passada, citando a severa pressão sobre a indústria siderúrgica chinesa provocada pela desaceleração persistente e pelo atrito comercial internacional, de acordo com um comunicado da CISA.

Enquanto isso, a Baoshan Iron & Steel, a maior siderúrgica de capital aberto da China, disse na segunda-feira que um corte de produção em todo o país era provável este ano.

"O minério de ferro ampliou as perdas recentes com o enfraquecimento do sentimento do mercado antes do feriado do Dia do Trabalho", disse o ANZ, acrescentando que as siderúrgicas chinesas diminuíram suas atividades de reabastecimento.

Os mercados financeiros da China ficarão fechados de 1 a 5 de maio para o feriado do Dia do Trabalho. As negociações serão retomadas em 6 de maio.

(Reportagem de Michele Pek)