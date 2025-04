Microsoft supera estimativas de receita trimestral, enquanto mudança na IA reforça demanda por nuvem

(Reuters) - A Microsoft superou as expectativas de receita trimestral nesta quarta-feira com o forte crescimento da computação em nuvem do Azure, tranquilizando investidores, indicando que seus pesados investimentos em IA estão valendo a pena e fazendo com que as ações da empresa subissem mais de 6% nas negociações após o expediente.

Os resultados provavelmente devem aliviar as preocupações sobre uma possível desaceleração na demanda de IA, após alguns analistas apontarem o cancelamento de aluguéis de data centers na Microsoft como um sinal de excesso de capacidade.

Investidores também tinham preocupação sobre as consequências das tarifas abrangentes dos EUA, que estão levando as empresas a controlar gastos.

A Microsoft afirmou que a receita de sua divisão de nuvem Azure aumentou 33% no terceiro trimestre fiscal encerrado em 31 de março, superando as estimativas de 29,7%, de acordo com a Visible Alpha.

A unidade Intelligent Cloud, que abriga o Azure, registrou receita de US$26,8 bilhões, contra as expectativas de US$26,17 bilhões.

No geral, a receita aumentou 13%, para US$70,1 bilhões, superando a estimativa média dos analistas de US$68,42 bilhões, de acordo com dados compilados pela LSEG.

A rival Alphabet também apresentou bons resultados na semana passada, já que os recursos de IA integrados à Pesquisa Google ajudaram a atrair mais dólares em anúncios e a afastar a concorrência de startups como a OpenAI, mesmo que o crescimento de sua unidade de nuvem tenha sido prejudicado pela escassez de suprimentos.

A Microsoft, que afirmou repetidamente que tem restrições de capacidade em IA, tem investido bilhões na construção de sua infraestrutura de IA e na expansão de sua pegada de data center.

No terceiro trimestre fiscal, as despesas de capital da Microsoft aumentaram 52,9%, para US$21,4 bilhões, menos do que as estimativas de US$22,39 bilhões, de acordo com a Visible Alpha.

Um executivo sênior da Microsoft reiterou no início deste mês que a empresa gastaria US$80 bilhões na construção de seu data center neste ano.

(Reportagem de Deborah Sophia e Aditya Soni em Bengaluru; reportagem adicional de Stephen Nellis em São Francisco)