Microsoft anuncia expansão do data center na UE e se compromete a proteger operações europeias

A Microsoft planeja expandir suas operações de nuvem e inteligência artificial na União Europeia, inclusive com uma rede de novos data centers, à medida que as empresas do bloco pressionam os formuladores de políticas para proteger a soberania tecnológica da UE.

A gigante dos EUA disse nesta quarta-feira, 30, que planeja aumentar sua capacidade de data center na Europa nos próximos dois anos, com o objetivo de ter operações de nuvem em mais de 200 data centers em toda a região.

"Assim como a eletricidade e outras tecnologias de uso geral no passado, a IA e os data centers em nuvem representam o próximo estágio da industrialização", disse a empresa em uma postagem.

Em um evento em Bruxelas, o presidente da Microsoft, Brad Smith, abordou as preocupações crescentes em relação ao uso de software em nuvem produzido por empresas sediadas nos EUA desde que Donald Trump voltou à Casa Branca. Alguns temem que, caso uma guerra comercial entre a UE e os EUA aumente, Trump possa retaliar ordenando que as empresas americanas cortem seus serviços na região.

"Considero isso extremamente improvável de acontecer", declarou Smith, mas acrescentou que a companhia está preparada para desafiar qualquer governo que lhe peça para suspender seus serviços.

A Microsoft afirmou que já tem parceria com provedores de nuvem europeus de menor porte e está desenvolvendo novas soluções de tecnologia e licenciamento adaptadas a eles e aos mercados que atendem. Fonte: Dow Jones Newswires.