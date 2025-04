Presidente do MDB diz que sigla estuda federação com PSD ou Republicanos

O presidente nacional do MDB, Baleia Rossi, afirmou que a sigla estuda estabelecer uma federação com o PSD ou o Republicanos.

O que aconteceu

"Vamos conversar ainda mais para frente, mas temos ótima relação com o Republicanos e PSD", disse Rossi ao UOL. A reportagem apurou que o presidente do MDB já teve uma conversa com o presidente do Republicanos, Marcos Pereira, sobre o tema.

Com federação, partidos devem ter alinhamento para candidato à Presidência em 2026, por exemplo. A união de siglas foi reconhecida em 2021 pela legislação eleitoral e prevê que as legendas devem permanecer juntas por no mínimo quatro anos. Em caso de rompimento antes do prazo, ficam proibidas de formar uma nova aliança.

As conversas do MDB com os partidos estão em fase inicial. No início do ano, a sigla chegou a discutir uma possível fusão com o PSDB. No entanto, os tucanos aprovaram ontem dar início ao processo de fusão com o Podemos. A reportagem tentou contato com o Republicanos e o PSD e aguarda um retorno.

Recente federação do União Brasil com Progressistas pressiona MDB. A bancada da nova UP (União Progressista) se tornou a maior da Câmara, com 109 deputados —o PL, que liderava em número de parlamentares, ficou em segundo lugar, com 91 deputados. Há o entendimento que a UP pode atrair candidatos mais fortes em 2026, além de abocanhar um valor alto no fundo partidário.

Partidos de esquerda também têm federações registradas no TSE (Tribunal Superior Eleitoral). A aliança do PT, PCdoB e PV, chamada "Brasil da Esperança", é uma delas. O PSOL por sua vez mantém uma federação com a Rede.