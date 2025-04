Luminária 3D faz sucesso e está por R$ 24: 'Linda e ilumina bastante'

O Guia de Compras UOL encontrou uma luminária de mesa 3D para quem quer dar um toque especial na decoração da sala, quarto ou escritório. É possível encontrar o modelo em diferentes formatos, como coração, violão, carro, roda gigante e, até mesmo, a Torre Eiffel —e o melhor: com descontos na Magalu (57%) e Shopee (53%), custando a partir de R$ 24.

Segundo o fabricante, essa luminária é adequada para mesa, cabeceira, quarto de bebê, corredores e entre outros locais. Descubra as características desse produto e as opiniões de quem o comprou.

O que diz o fabricante sobre a luminária?

Luminária LED de acrílico com luz de cor quente

Alimentação via cabo USB

Com tensão de 5 V e potência de 4 W

Consumo de energia baixo e longa vida útil (30 mil horas)

Possui uma base com altura de 10 cm, que apoia a placa de guia de luz acrílica

Antes de usar, é necessário retirar a película protetora do acrílico

Disponível em diferentes formatos, que variam de preço

O que diz quem comprou?

Esta luminária acumula 18,3 mil avaliações de consumidores na Shopee, tendo uma nota média de 4,8 estrelas (máximo de cinco). O custo-benefício, facilidade na montagem e qualidade no material são os principais elogios de quem comprou a luminária.

Bem embalado, fácil de montar e muito bonito. Idêntico ao anúncio e chegou super rápido.

Lívia Macedo

Muito lindo, acrílico bem resistente e vem bem embalado. Para acender, precisa do adaptador de UBS para energia.

Desi Domingues

Eu e meu filho amamos as luminárias, elas são de boa qualidade e vêm bem embaladas. Ilumina bem e deixa o quarto bem aconchegante, irei comprar uma para pôr na sala. Super recomendo. Custo-benefício ótimo.

Gislaine Stefani

Perfeição define essa luminária. É linda e ilumina bastante, parece lâmpada de abajur.

Renatha Maria

Pontos de atenção

Há também consumidores que apontaram pontos negativos, como o tamanho, instabilidade na base e também a fragilidade do produto. Confira:

Chegou muito rápido, mas achei que fosse maior. Contudo, valeu a experiência.

Hellen Oliveira

Custo-benefício ok. O produto não é muito parecido ao da imagem, a luz é em tom quente e a guitarra tem um fundo estranho que sobressai mais do que os contornos, mas iluminou o quarto de forma satisfatória.

Tain Deodoro

Adorei a luminária, porém ela deveria ter um sistema que prendesse a Torre Eiffel na base, porque se alguém esbarra sem querer, pode acabar caindo. Também deveria vir com o adaptador do carregador.

Vitória

Pelo preço não é ruim, mas parece bem frágil. Veio bem embalada, porém a caixa estava aberta e amassada.

Leide

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.