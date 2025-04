Lula será responsável por nomear novo presidente do INSS, diz Gleisi

(Reuters) - A ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, afirmou nesta quarta-feira que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva será o responsável por indicar um nome para comandar o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), após demissão do presidente anterior devido à revelação de um esquema de fraude no órgão.

Em entrevista à GloboNews, a ministra indicou que o governo encara "com tranquilidade" a possibilidade de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar o caso, mas disse duvidar que uma investigação pelo Congresso seja mais profunda do que a que está sendo feita pela Polícia Federal.

(Reportagem de Eduardo Simões)