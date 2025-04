Lucro líquido gerencial do Santander Brasil é de R$ 3,861 bi no 1º trimestre (+27,8% em um ano)

O Santander Brasil teve lucro líquido gerencial, que desconsidera o ágio de aquisições, de R$ 3,861 bilhões no primeiro trimestre deste ano, alta de 27,8% no comparativo anual, enquanto na comparação com o quarto trimestre do ano passado, a variação foi positiva em 0,2%.

Entre o primeiro trimestre de 2024 e o mesmo período deste ano, o banco observou um crescimento nas receitas com crédito e com serviços que compensou a queda dos resultados com operações de mercado e o aumento nas provisões contra a inadimplência.

"O resultado do primeiro trimestre de 2025 reflete nosso foco na execução da estratégia construída ao longo dos últimos anos, voltada para uma operação cada vez mais diversificada, resiliente e rentável", disse o presidente do banco, Mario Leão, em mensagem que acompanha os resultados.

"A performance do primeiro trimestre de 2025 reflete nosso foco na execução consistente da nossa estratégia, resultando na manutenção dos patamares de rentabilidade e lucro líquido", afirmou o vice-presidente Financeiro, Gustavo Alejo.

O retorno sobre o patrimônio líquido do Santander avançou 3,3 pontos porcentuais em um ano, para 17,4%. O volume de ativos chegou a R$ 1,234 trilhão, alta de 5,6% em um ano. O patrimônio líquido, por sua vez, aumentou 4% em um ano, para R$ 90,544 bilhões.

A carteira de crédito do banco chegou a R$ 682,293 bilhões no final do primeiro trimestre pelo conceito ampliado, um crescimento de 4,3% no intervalo de um ano puxado por operações de financiamento ao consumo e também por linhas voltadas a pequenas e médias empresas.

A margem financeira bruta, que reflete os ganhos com operações que rendem juros, foi de R$ 15,922 bilhões, alta de 7,7% em um ano.

Nas margens com clientes, o resultado foi de R$ 15,825 bilhões, crescimento de 9,5% no comparativo anual, e de 0,3% em três meses. A maior parte da margem veio de produtos, que responderam por R$ 15,108 bilhões. O restante veio de resultados com o capital de giro do banco.

A margem com mercado do Santander gerou ganho de R$ 97 milhões, resultado 70,9% menor que a de um ano antes diante do impacto negativo da alta dos juros sobre o balanço do banco.

As receitas com serviços aumentaram 5,1% em 12 meses, para R$ 5,137 bilhões, graças a linhas como cartão de crédito, seguros e contas correntes.