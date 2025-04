Josias: Silêncio sobre escândalo no INSS potencializa desgaste de Lula

O presidente Lula (PT) aumenta o desgaste do seu governo ao não se manifestar até agora sobre o escândalo dos desvios bilionários no INSS, avaliou o colunista Josias de Souza no UOL News hoje.

Enquanto se mantém em silêncio sobre o caso, Lula recebe pressões tanto de aliados, favoráveis à demissão de Carlos Lupi, como do PDT, que ameaça deixar o governo caso o ministro da Previdência seja exonerado. Já a oposição explora a fraude para colar o rótulo de corrupção no presidente.

Estamos diante de um caso de polarização da lama, uma gincana entre sujos e mal lavados sobre a sujeira que escorre do INSS. Neste episódio, não há inocentes; só culpados e cúmplices. No caso de Lupi, no mínimo houve uma cumplicidade por meio de sua omissão.

Estamos falando desse escândalo há dias e Lula não deu uma palavra sequer sobre essa matéria. Ninguém quer condenar previamente quem quer que seja, mas parece óbvio que o tempo do governo é diferente do Judiciário e da polícia.

O governo, diante da suspeita levantada por uma investigação consequente da Polícia Federal, não tem outra coisa a fazer senão exonerar os suspeitos para que eles exercitem seu direito à defesa longe dos cofres. Lupi continua ao lado do cofre e Lula não disse uma mísera palavra.

Lula fará um discurso a propósito do Dia do Trabalhador. Se o presidente vai à televisão e não der uma palavra sobre esse escândalo, transformará o processo de desgaste pessoal que atraiu para si e o potencializará. Josias de Souza, colunista do UOL

Para Josias, enquanto governo e bolsonaristas trocam acusações sobre o escândalo, os maiores prejudicados sofrem com a desesperança de terem seu dinheiro de volta.

Se o presidente não fala, age de forma tão leniente e permite que Lupi permaneça no ministério, fornece material para que a oposição exercite o seu cinismo. Tradicionalmente, ela tem sido mais eficiente do que o governo nas redes sociais.

É impossível isentar o governo Bolsonaro de responsabilidade porque o roubo começou lá atrás. Também não se pode isentar o governo Lula, que permitiu que o assalto se multiplicasse. Quem cai nessa armadilha de se apaixonar por um dos lados acaba enganando a si mesmo.

É preciso que as pessoas percebam que, diante dessa gincana entre o sujo e o mal lavado, não há o que fazer senão torcer pela briga e que a Polícia Federal prossiga no seu trabalho para fornecer ao país os esclarecimentos sobre o que se passou. Resta torcer para que lá na ponta os culpados sejam responsabilizados, os omissos paguem um custo político e que a sociedade seja esclarecida.

Outra coisa difícil de acontecer, mas que precisa ocorrer, é que o assaltado seja ressarcido. Infelizmente, isso acontecerá em um ponto longínquo da folhinha. Até lá, o aposentado amargará esse custo. Josias de Souza, colunista do UOL

Tales: PT trabalha para convencer PDT a solucionar problema com Lupi

O PT tenta convencer o PDT a tomar uma atitude em relação a Carlos Lupi, afirmou Tales Faria. O colunista conversou com membros dos dois partidos sobre a situação do ministro da Previdência e apurou que há um impasse sobre mantê-lo no cargo ou demiti-lo.

Lupi se tornou um grande problema para o governo. Conversei com dirigentes do PT e o partido gostaria que o PDT solucionasse o problema porque será péssimo para o governo ter que demitir o presidente de um partido aliado e com a força dessa aliança entre as siglas.

O PT está trabalhando para convencer o PDT a solucionar o problema. Para a direção do PT, quanto mais tempo passar, mais desgaste será para o ministro, para o próprio PDT e para o governo. Nessa situação, não é bom para ninguém deixar o tempo passar.

Lupi pode não ter roubado e se envolvido pessoalmente [no desvio do INSS], mas no mínimo errou. Foi incompetente. Por si só, isso já é motivo para o afastamento. Tales Faria, colunista do UOL

