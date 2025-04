Joelma cancela show por infecção urinária; por que as mulheres têm tanto?

A cantora Joelma foi diagnosticada com infecção urinária e precisou cancelar sua participação no especial "Show 60 Anos da TV Globo", na última segunda-feira. Embora comum, o problema pode causar bastante desconforto e, em alguns casos, levar a complicações sérias. Além disso, as mulheres são mais afetadas do que os homens.

O que é infecção urinária?

É uma infecção causada por bactérias no trato urinário. Ela ocorre quando micro-organismos invadem regiões como a uretra, a bexiga ou até os rins.

É uma das infecções mais comuns em humanos. É a segunda mais frequente na população, atrás apenas das infecções respiratórias.

A infecção pode atingir diferentes partes do sistema urinário. Quando afeta a uretra, é chamada de uretrite; na bexiga, é cistite; nos rins, pielonefrite. O sistema urinário é, normalmente, estéril. As infecções surgem quando bactérias conseguem se proliferar nesse ambiente.

Pode se tornar crônica ou grave, em alguns casos. Quando não tratada adequadamente, pode comprometer os rins e até levar à falência do órgão.

Quais os sintomas e por que mulheres têm mais?



Ardência e dor ao urinar são os sinais mais comuns. Outros sintomas incluem urgência para urinar, sensação de bexiga cheia, dor abaixo do umbigo, calafrios e, em casos graves, febre e dor nas costas.

As mulheres são mais afetadas devido à anatomia. A uretra feminina é mais curta e próxima da região anal, o que facilita a entrada de bactérias.

Metade das mulheres terá pelo menos um episódio ao longo da vida. E uma em cada três enfrentará uma infecção urinária até os 24 anos que exige tratamento.

Fatores hormonais e uso de produtos também influenciam. Alterações na flora vaginal, menopausa, uso de espermicidas, diafragma ou sonda urinária aumentam o risco.

Higiene íntima inadequada também é um fator. A recomendação é usar apenas água e sabonete. Antissépticos sem orientação médica podem piorar o quadro. Eles podem irritar e destruir as defesas naturais existentes na vagina contra a proliferação de bactérias nocivas ao organismo.

Relações sexuais aumentam o risco. A penetração pode levar bactérias para a uretra, especialmente se não houver higiene entre as práticas.

Mulher com infecção urinária, sistema urinário, geniturinário Imagem: iStock

Tratamentos e possíveis complicações

O tratamento é feito com antibióticos. A melhora costuma ocorrer entre 12 e 48 horas após o início do medicamento adequado, que pode ser recomendado por vários dias —de acordo com indicação médica.

O uso incorreto de remédios pode piorar a infecção. Automedicação e o uso de produtos naturais sem orientação médica podem agravar o quadro.

Crianças e idosos também merecem atenção. Nos pequenos, febre é o principal sinal. Já nos idosos, a infecção pode afetar a função da bexiga e a cognição.

Sem tratamento, a infecção pode "subir" para os rins. Isso aumenta o risco de pielonefrite, cicatriz renal, anemia e até morte em casos extremos.

Alguns cuidados ajudam a prevenir. Urinar após o sexo, manter a hidratação, cuidar da flora vaginal e evitar reter urina por muito tempo são medidas simples e eficazes.

*Com informações de reportagens publicadas em 26/02/2019, 04/04/2022 e 06/11/2023.