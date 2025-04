Publicações nas redes sociais enganam ao afirmar que Janja foi a única primeira-dama que não usou um véu durante o funeral do papa Francisco.

Fotos nas redes sociais do presidente Lula (PT) mostram que ela utilizou o adereço. Já outras primeiras-damas e autoridades femininas não usaram o véu.

O que diz o post

A publicação traz fotos de seis mulheres durante o funeral do papa Francisco. Janja aparece na primeira imagem sem o véu. As outras cinco foram fotografadas usando o item na cor preta, em sinal de luto.

"O Brasil virou um párea mundial até em um evento fúnebre? Todas as primeiras-damas presentes no enterro do Papa Francisco estavam posturadas e usando véu negro, menos uma, adivinhem qual?", diz um comentário da publicação.

Por que é falso

Janja usou véu durante funeral do papa Francisco. Embora a primeira-dama não tenha utilizado o adereço ao longo de toda a cerimônia, há registros de Janja usando o acessório, como nas fotos publicadas no Flickr oficial do presidente Lula (aqui e abaixo).

Imagem: Arte UOL sobre Divulgação/Ricardo Stuckert/PR

Código de vestimenta para mulheres recomenda uso do véu. De acordo com as orientações do Vaticano, os homens deveriam utilizar trajes escuros durante o funeral do papa Francisco. O uso de camisas brancas era permitido, desde que sob jaquetas. Meias, casacos, sapatos e guarda-chuvas também deveriam ser pretos. Para as mulheres, foi sugerido o uso de vestidos longos, véu e luvas, se elas assim o desejassem, todos na cor preta (aqui e aqui, em inglês).

Nem todas as primeiras-damas e autoridades femininas usaram véu. As primeiras-damas Brigitte Macron (França), Elke Büdenbender (Alemanha) e Olena Zelenska (Ucrânia) foram fotografadas sem o item durante a cerimônia (aqui, aqui, aqui, em inglês), assim como Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia (aqui). Brigitte foi criticada por supostamente quebrar o protocolo do Vaticano (aqui, em inglês).

Trump foi criticado por traje usado no funeral. O presidente dos Estados Unidos também foi acusado de ignorar o código de vestimenta do Vaticano ao utilizar um terno azul. Já sua esposa Melania estava com um vestido longo preto e um véu na mesma cor (aqui, em inglês).

Papa Francisco foi sepultado no sábado. Milhares de fiéis e diversas autoridades mundiais acompanharam o funeral do pontífice argentino, que foi sepultado na basílica Santa Maria Maggiore, em Roma (aqui). Jorge Mario Bergoglio, o papa Francisco, morreu aos 88 anos no último dia 21 após sofrer um AVC e insuficiência cardíaca (aqui). O Vaticano anunciou que o conclave para a escolha do novo líder da Igreja Católica começará em 7 de maio (aqui).

