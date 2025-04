Índices da China recuam antes de feriado prolongado com guerra comercial no radar

XANGAI (Reuters) - Os índices acionários da China fecharam em baixa nesta quarta-feira, uma vez que muitos investidores estiveram relutantes em assumir novas posições antes do longo feriado do Dia do Trabalho, enquanto dados mostraram que novos pedidos para exportação caíram com as tarifas agressivas dos Estados Unidos.

As ações de Hong Kong, por outro lado, subiram ligeiramente, impulsionadas por um salto nos papéis de tecnologia e uma recuperação nas ações do setor imobiliário.

O índice CSI300 caiu 0,12%, enquanto o índice SSEC, em Xangai, fechou com queda de 0,23%.

O índice Hang Seng, de Hong Kong, subiu 0,51% na sessão, mas caiu 5% em abril - a maior queda mensal em 16 meses.

A atividade industrial da China se contraiu pelo maior ritmo em 16 meses em abril, refletindo o impacto da guerra comercial entre os EUA e a China, mas o resultado da pesquisa também fomentou as expectativas de um estímulo governamental mais forte.

"Acreditamos que Pequim precisa tomar medidas mais ousadas", escreveu Lu Ting, economista-chefe do Nomura para a China, estimando que 2,2% do PIB chinês será diretamente atingido pelas tarifas.

"Pequim permaneceu mais calma do que os mercados esperavam, mas o risco é um choque de demanda pior do que o esperado."

As ações de inteligência artificial da China saltaram depois que o presidente chinês, Xi Jinping, aproveitou uma visita a Xangai na terça-feira para pressionar por avanços em IA.

Mas as ações do setor bancário caíram na China e em Hong Kong nesta quarta-feira, depois que os cinco grandes credores da China divulgaram margens mais estreitas no primeiro trimestre, em meio a uma prolongada desaceleração econômica e crise imobiliária.

O mercado de ações da China ficará fechado de 1º a 5 de maio para o Dia do Trabalho e retomará as negociações na terça-feira, 6 de maio.

As ações de Hong Kong terão suas negociações suspensas na quinta-feira e na segunda-feira, devido a feriados.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei avançou 0,6%, a 36.045 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG subiu 0,51%, a 22.119 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC perdeu 0,23%, a 3.279 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, retrocedeu 0,12%, a 3.770 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve desvalorização de 0,34%, a 2.556 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou alta de 0,01%, a 20.235 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES valorizou-se 0,72%, a 3.832 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 avançou 0,69%, a 8.126 pontos.

(Por redação de Xangai)