Índice europeu STOXX 600 registra segunda perda mensal consecutiva por preocupações tarifárias

Por Sukriti Gupta e Nikhil Sharma

(Reuters) - As ações europeias fecharam em alta em uma sessão volátil nesta quarta-feira, com os investidores avaliando dados ao redor do mundo e balanços corporativos, encerrando um mês marcado pela política errática de tarifas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

O índice pan-europeu STOXX 600 fechou em alta de 0,3% nesta quarta-feira, impulsionado por um aumento de 1,3% nas ações do setor de saúde.

No entanto, o índice de referência registrou sua segunda queda mensal consecutiva, caindo 1,3%. O subíndice de energia foi o de pior desempenho em abril, com perdas de 10,2%, já que a incerteza em relação ao crescimento global corroeu a perspectiva da demanda por petróleo.

O STOXX 600 recuperou mais da metade de suas perdas depois de cair quase 18% em relação a picos recordes neste mês, diante de sinais da disposição da Casa Branca de aliviar as tensões comerciais.

Nesta semana, Trump amenizou o impacto de suas tarifas sobre automóveis, com o secretário de Comércio, Howard Lutnick, dizendo que o presidente havia chegado a um acordo comercial com uma potência estrangeira.

"Há espaço para um abrandamento gradual em relação ao ponto em que estávamos após o anúncio em 2 de abril", disse Richard Flax, diretor de investimentos da Moneyfarm, mas ressaltou que as tarifas serão inevitavelmente "mais altas do que há três meses".

No dia, as ações do setor imobiliário saltaram 1,1%, já que os rendimentos dos títulos do governo da zona do euro caíram após uma série mista de dados econômicos na Europa e nos EUA.

O Produto Interno Bruto dos EUA recuou a uma taxa anualizada de 0,3% no primeiro trimestre deste ano devido ao aumento das importações antes da entrada em vigor das tarifas.

Mas a economia da zona do euro cresceu mais rápido do que o esperado no primeiro trimestre, enquanto a inflação diminuiu, começando 2025 com um tom positivo antes dos sucessivos golpes da guerra comercial dos EUA, da alta do euro e da deterioração da confiança.

As perspectivas para os balanços melhoraram, com as estimativas mostrando uma queda média de 1,7% no primeiro trimestre, melhor do que o recuo de 3,5% esperado há uma semana, de acordo com dados da LSEG.

Em LONDRES, o índice Financial Times avançou 0,37%, a 8.494,85 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX subiu 0,32%, a 22.496,98 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 ganhou 0,50%, a 7.593,87 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve desvalorização de 0,71%, a 37.604,82 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou baixa de 0,59%, a 13.287,80 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 valorizou-se 0,36%, a 6.992,34 pontos.