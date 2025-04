Índia fecha espaço aéreo para companhias aéreas do Paquistão conforme crescem as tensões

(Reuters) - A Índia fechou nesta quarta-feira seu espaço aéreo para as companhias aéreas paquistanesas, informou o governo, dias depois que seu vizinho proibiu as companhias aéreas indianas de sobrevoar seu território após a morte de 26 homens em um ataque a turistas na Caxemira.

A proibição durará de 30 de abril a 23 de maio, informou o governo indiano em um comunicado.

O primeiro-ministro do Paquistão, Shehbaz Sharif, disse ao secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, em uma ligação telefônica na noite desta quarta-feira que ele "rejeitou categoricamente as tentativas indianas de vincular o Paquistão ao incidente", segundo um comunicado do gabinete de Sharif.

Ele pediu uma investigação transparente, confiável e neutra e pediu que os EUA pressionassem a Índia a "diminuir a retórica e agir com responsabilidade", acrescentou.

O Ministério das Relações Exteriores da Índia não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

É provável que o impacto da proibição sobre o setor aéreo do Paquistão seja menor do que sobre o da Índia, já que apenas a Pakistan International Airlines opera rotas para Kuala Lumpur usando o espaço aéreo indiano.

Na semana passada, o Paquistão fechou seu espaço aéreo para companhias aéreas de propriedade ou operadas pela Índia, suspendendo todo o comércio, inclusive por meio de outros países, e interrompendo a emissão de vistos especiais do sul da Ásia para cidadãos indianos.

A PIA, a companhia aérea nacional, disse na terça-feira que havia decidido evitar o espaço aéreo indiano na esteira das crescentes tensões bilaterais.

O Paquistão disse nesta quarta-feira que tem "informações confiáveis" de que a Índia pretende lançar uma ação militar em breve, à medida que as tensões entre os vizinhos aumentam após o ataque mortal aos turistas.

A Índia identificou os três agressores, incluindo dois cidadãos paquistaneses, como "terroristas" que estão promovendo uma revolta violenta na Caxemira, de maioria muçulmana.

Islamabad negou qualquer participação e pediu uma investigação neutra.

Desde o ataque, os dois países, que possuem armas nucleares, adotaram uma série de medidas, incluindo a suspensão do Tratado da Água do Indo.