Ibovespa fecha estável e assegura ganho mensal de 3,7%; Weg despenca

Por Patricia Vilas Boas

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa fechou estável nesta quarta-feira, véspera de feriado, após sete pregões consecutivos de alta, em dia marcado pela fraqueza de commodities no exterior e pelo desempenho negativo das ações da Weg, que representaram a maior pressão de baixa.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa encerrou com variação negativa de 0,02%, a 135.066,97 pontos, tendo marcado 133.955,00 na mínima e 135.171,39 na máxima do dia. No mês, porém, avançou 3,69%.

O volume financeiro somou R$29,2 bilhões no pregão que antecede o feriado do Dia do Trabalho -- quando os mercados no Brasil e na Europa estarão fechados.

Em Wall Street, os índices Dow Jones e S&P 500 subiram, apagando as perdas observadas na maior parte da sessão após dados mostrarem retração da maior economia do mundo, elevando as preocupações sobre o impacto das políticas tarifárias do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Trump pediu paciência aos norte-americanos diante da contração do PIB no primeiro trimestre, prejudicado pela grande importação de produtos por empresas ansiosas em evitar custos mais altos, e culpou seu antecessor, Joe Biden, pelo fraco desempenho.

"Este é o mercado de ações de Biden, não o de Trump", disse. "Nosso país vai ter um boom, mas temos que nos livrar do 'excesso' de Biden".

Para a analista Bruna Sene, da Rico, a divulgação do PIB dos EUA voltou a trazer para a pauta os temores de recessão no país.

"Esse cenário contribui para a queda nas principais commodities e reforça o movimento de realização de lucros no Ibovespa", afirmou.

Dados sobre o mercado de trabalho e a inflação nos EUA também ajudaram a moldar o comportamento dos mercados na sessão.

No Brasil, investidores ainda reagiram a resultados corporativos de empresas como Marcopolo, ISA Energia, Iguatemi e Santander Brasil, além de Weg, que foi destaque negativo.

Além disso, na próxima semana, entra em vigor nova carteira do Ibovespa, cuja terceira e última prévia confirmou a inclusão das ações da Smartfit e Direcional, além da exclusão dos papéis da LWSA e Automob.

DESTAQUES

- WEG ON afundou 11,55%, após anunciar nesta quarta-feira lucro líquido de R$1,54 bilhão nos três primeiros meses do ano, desempenho abaixo do esperado pelo mercado, que projetava lucro de R$1,78 bilhão para a fabricante de motores elétricos e dispositivos eletrônicos industriais no período. Analistas do Itaú BBA citaram menor crescimento, um mix de receitas piorado e custos mais altos para a companhia. "Embora não haja nada estrutural no resultado, vemos risco baixista para os lucros do ano fiscal (que já haviam sido reduzidos em trimestres anteriores)", afirmaram em relatório.

- VALE ON perdeu 1,82%, em meio à queda dos futuros do minério de ferro, onde o contrato de setembro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou as negociações com recuo de 0,78%, a 703,5 iuanes (US$96,81) a tonelada. No mês, o contrato perdeu 3,96%.

- PETROBRAS ON e PETROBRAS PN caíram 1,54% e 1,87%, respectivamente, na esteira de nova sessão de queda para os preços do petróleo no mercado internacional, onde o barril de Brent encerrou com queda de 1,76%. No setor de óleo e gás, PRIO ON perdeu 2,74%, PETRORECONCAVO ON cedeu 2,21% e BRAVA ENERGIA ON fechou em baixa de 4,04%.

- SANTANDER BRASIL UNIT subiu 3,94%, depois de uma abertura negativa, com a repercussão de seu lucro líquido do primeiro trimestre ligeiramente acima das expectativas do mercado. A unidade brasileira do banco espanhol Santander está avaliando a introdução do chamado "Pix automático" em meados deste ano e espera obter ganhos relevantes com a modalidade, segundo o presidente-executivo Mario Leão. Entre os bancos do Ibovespa, ITAÚ UNIBANCO PN ganhou 0,88%, BANCO DO BRASIL ON avançou 1,51% e BRADESCO PN encerrou com acréscimo de 1,7%.

- AZUL PN despencou 15,52% invertendo o sinal após avançar quase 7% no início do pregão na esteira do anúncio de obtenção de financiamento adicional de R$600 milhões junto a atuais credores. No setor, GOL PN, que não está no Ibovespa, recuou 4,65%,

- BRASKEM PNA perdeu 4,73%, depois que reportou, na noite da véspera, queda nas vendas de resinas e outros produtos químicos no Brasil, México, Estados Unidos e Europa no primeiro trimestre em base anual. Analistas do BofA mantiveram recomendação "neutra" para a petroquímica e afirmaram que continuam prevendo um cenário desafiador para os spreads da empresa no curto e médio prazos.

- MARCOPOLO PN subiu 2,33%, com a empresa reiterando viés positivo para 2025, esperando nível de entregas de ônibus no Brasil em patamar maior que o registrado no primeiro trimestre, apesar do lucro 23% menor no primeiro trimestre. IGUATEMI UNIT e ISA ENERGIA PN, que também anunciaram resultados na noite da véspera, avançaram 1,08% e 2,43%, respectivamente.