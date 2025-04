Com foco em esportes, Huawei lança fone diferentão com bateria de 28 horas

A Huawei anunciou hoje uma novidade no Brasil: os fones de ouvido FreeArc, desenvolvidos com foco em performance esportiva.

Com design de gancho, os dispositivos prometem um encaixe seguro nas orelhas para manter o som durante todo o exercício, segundo a empresa. Além disso, possuem a certificação IP57 (que atesta o nível de proteção contra poeira e água), o maior já alcançado por um fone da marca.

Como são os fones

A linha FreeArc está disponível nas cores verde, preto e branco.

Entre os seus recursos estão: cancelamento de ruído (para diminuir os barulhos externos), compatibilidade com assistente de voz e a possibilidade de atender a chamadas de áudio.

Para ajustar o volume, basta deslizar o dedo para frente ou para trás. Um toque duplo pausa ou reproduz o áudio.

Inspirado na família FreeClip (que já testamos aqui), o novo modelo traz um formato de encaixe aberto com gancho externo e estrutura triangular de 140°, o que oferece um ajuste firme sem exercer pressão exagerada na orelha, segundo a empresa.

A ergonomia, explicou a Huawei em comunicado, foi pensada para adaptar-se a diferentes formatos, permitindo uso prolongado durante treinos de HIIT, corridas, pedaladas ou até posturas invertidas na ioga.

Eles funcionam com dispositivos com os sistemas Android e iOS (da Apple).

A bateria promete durar até 28 horas utilizando o estojo de recarga.

Os microfones foram desenvolvidos para continuarem funcionando mesmo sob contato com líquidos, mantendo a estabilidade do áudio.

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.