Há um número do Caged de março que irá surpreender, diz Luiz Marinho

O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, afirmou que haverá um número a ser divulgado no Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged) desta quarta-feira, 30, referente ao mês de março de 2025, que irá surpreender por ser menor em comparação ao mesmo mês de outros anos. Ele pontuou que uma das questões que justificam isso é o feriado de Carnaval deste ano, que aconteceu em março.

"Vamos anunciar o resultado do Caged de março hoje à tarde e vai vir um número que vai surpreender muita gente, vem um número muito menor em março (de 2025) do que nos outros marços. Por exemplo, em fevereiro, teve um número de fevereiro superior aos outros fevereiros", disse, em entrevista ao Bom dia, ministro nesta manhã.

"Este ano, o Carnaval não caiu em fevereiro, caiu em março. Então veja, isso é um fato que muda o número de contratação e demissão de um mês para o outro", acrescentou.

Na avaliação dele, houve uma "uma antecipação de contratação" que costumeiramente era feita em março para fevereiro, que teve mais dias de produção em comparação a fevereiro de outros anos. "E, em março, diminuiu porque, uma das questões, é porque teve menos dias de produção este ano do que março de outros anos", disse.

A coletiva de imprensa sobre os dados do Novo Caged será realizada às 14h30 em Brasília. Ela contará também com a participação da subsecretária de Estudos do Trabalho, Paula Montagner, e da equipe técnica.