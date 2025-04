Groelândia fica sem comunicação durante apagão ocorrido na Espanha

O apagão que atingiu a Península Ibérica na segunda-feira também causou problemas na Groelândia. A informação foi dada pela operadora groenlandesa Tusass na noite de terça-feira (29), que afirmou que os problemas de interrupção na internet e na telefonia foram causados pela queda de energia que atingiu Espanha e Portugal.

"Dependemos das redes internacionais. Portanto, os cortes de energia na Espanha podem, em casos excepcionais, afetar as comunicações na Groenlândia", explicou Jonas Hasselriis, diretor de operações da Tusass.

Na segunda-feira, a empresa relatou perdas de conexão com a equipe que gerencia o link de satélite do Centro Espacial das Canárias, do Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, localizado em Maspalomas. Esta estação, que fica na ilha de Gran Canaria, no Oceano Atlântico, fornece acesso à telefonia, mensagens de texto e internet a milhares de groenlandeses.

Sem comunicação de norte a sul

As áreas afetadas pelo apagão estão localizadas ao norte e ao sul do território ártico.

"Este apagão serviu para aprendermos lições em nossos trabalhos futuros", afirmou Jonas Hasselriis, sem especificar quais medidas estão planejadas e serão tomadas a partir de agora.

As telecomunicações na Groenlândia foram interrompidas às 19h30 (16h30 de Brasília) na segunda-feira. A situação só começou a normalizar na madrugada de terça-feira à 1h36 (22h26 de segunda em Brasília).