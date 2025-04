Grand Palais de Paris anuncia programação brasileira inédita na temporada de 2025 após reformas

O Grand Palais vem sendo reaberto em etapas desde que recebeu modalidades olímpicas nos Jogos de Paris 2024, mas o ano de 2025 marca um importante ponto na vida cultural da capital francesa com a reabertura do palácio ao público a partir de junho. Nesta terça-feira (29), a programação da nova temporada de exposições e eventos do Grand Palais foi divulgada e o Brasil aparece em destaque em quatro grandes eventos na Temporada Brasil-França 2025.

Em março de 2021, o Grand Palais fechou suas portas para embarcar em uma grande fase de restauração. Reabrindo pouco a pouco, este icônico espaço cultural parisiense revelou finalmente a sua primeira programação oficial após total revitalização. O espaço de galerias e salas tem impressionantes 77 mil m² ao todo, que engloba uma área central em vidro e estruturas de metal semelhantes às da Torre Eiffel, chamada de 'nef' ou nave, que foi palco da Olimpíada de Paris 2024 e recentemente do Festival do Livro de Paris, com cerca de 13 mil m².

'Nosso Barco Tambor Terra' de Ernesto Neto

Nesta área de telhado de vidro, o programa de 2025 se inicia com o inédito "Grand Palais d'été", que traz ao público uma série de eventos visando o verão europeu e que começa com uma exposição do brasileiro Ernesto Neto, um dos mais renomados artistas brasileiros da atualidade, no dia 6 de junho.

"O 'Grand Palais d'été' de 2025 vai propor diversos projetos no âmbito da Temporada Brasil-França 2025. Antes de tudo, Ernesto Neto, com a exposição 'Nosso Barco Tambor Terra', uma imensa instalação que vai ficar na parte dos fundos da 'nef' (...) Assim como a exposição 'Horizontes' consagrada à pintura com quatro brasileiros convidados", destacou à RFI Bárbara Kroher, responsável da programação de exposições do local.

"Sem esquecer o 5 de julho de 2025, com o 'Grand Bal Paris-Rio' que vai acontecer na área externa do Grand Palais e, no dia 6 julho, um carnaval tropical que será feito com as cores do Brasil", completa.

A exibição 'Nosso Barco Tambor Terra', que traz uma caravela gigante e colorida de crochê para perto do público, já esteve em exposição em 2024 no Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia de Lisboa, e ficará em Paris até 25 de julho com acesso gratuito.

Ernesto Neto já exibiu em Paris em uma das mais tradicionais lojas de departamentos da cidade, no começo deste ano, na mostra intitulada em português A Serpente.

Pinturas brasileiras: 'Horizontes'

A exposição de pinturas brasileiras 'Horizontes' destacará os artistas brasileiros contemporâneos Agrade Camíz, Vinicius Gerheim, Antonio Obá e Marina Perez Simão.

Os quatro evocam uma vibrante mistura de memória coletiva e intimidade dos artistas que trazem desde referências à arquitetura popular dos subúrbios e favelas do Rio de Janeiro, até paisagens naturais, geológicas e interiores tipicamente brasileiras. A exposição também terá acesso gratuito.

Le Grand Bal Rio-Paris e Parade

Entre exposições, shows ao vivo, DJs, danças populares e desfiles festivos, o emblemático Grand Palais também vai receber muita brasilidade no seu espaço externo. Segundo o presidente do museu, Didier Fusillier, o 'Grand Bal Rio-Paris', em 5 de julho, será o primeiro evento a ocorrer também nos jardins do palácio e deve contar com milhares de participantes.

"Seguindo a longa tradição dos bailes populares realizados na cidade maravilhosa do Rio de Janeiro na época de seu famoso carnaval anual, o público é convidado a dançar e curtir salgadinhos ao som de artistas brasileiros", diz o site oficial da programação.

Gabriel Haddad Gomes Porto e Leonardo Bora, dois carnavalescos da Acadêmicos do Grande Rio, conduzem o baile, que terá a presença de grupos de dançarinos brasileiros e de batucada.

E no dia 6 de julho, em pleno verão europeu, o carnaval tropical vai ocupar o espaço cultural tradicional parisiense, reunindo músicos e dançarinos brasileiros e caribenhos em um desfile colorido pela famosa avenida Champs-Élysées.

A programação completa da nova temporada de reabertura do Grand Palais está disponível no site oficial.