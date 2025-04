Gastos do consumidor dos EUA aumentam em março, inflação arrefece

WASHINGTON (Reuters) - Os gastos dos consumidores dos Estados Unidos subiram em março uma vez que as famílias aumentaram as compras de veículos automotores para evitar preços mais altos e escassez devido às tarifas, mas isso fez pouco para mudar a opinião dos economistas de que a economia entrou em marcha lenta.

Os gastos do consumidor, que respondem por mais de dois terços da atividade econômica, cresceram 0,7% no mês passado, após alta revisada para cima de 0,5% em fevereiro, informou o Departamento de Comércio nesta quarta-feira.

Economistas consultados pela Reuters previram que os gastos dos consumidores aumentariam 0,5%, depois de avanço de 0,4% relatado anteriormente em fevereiro.

Os dados foram incluídos no relatório do Produto Interno Bruto para o primeiro trimestre publicado nesta quarta-feira, que mostrou que o PIB contraiu a uma taxa anualizada de 0,3% no período, prejudicado por um aumento recorde nas importações.

As tarifas abrangentes do presidente Donald Trump alimentaram temores de que a economia esteja enfrentando um período de crescimento morno e inflação alta, comumente chamado de estagflação. Alguns economistas estão esperando uma recessão. Trump vê as tarifas como uma ferramenta para aumentar a receita a fim de compensar os cortes de impostos prometidos e reanimar a base industrial dos EUA, que há muito está em declínio.

O índice de preços PCE ficou inalterado em março, depois de avançar 0,4% em fevereiro. Nos 12 meses até março, o índice PCE subiu 2,3%, depois de alta de 2,7% em fevereiro.

Excluindo os componentes voláteis de alimentos e energia, o índice também ficou inalterado na comparação mensal, contra alta de 0,5% do chamado núcleo do PCE em fevereiro. Nos 12 meses até março, o núcleo da inflação aumentou 2,6%, após um avanço de 3,0% em fevereiro.

O Fed acompanha as medidas de preços do PCE para sua meta de inflação de 2%. Os economistas estão prevendo um aumento na inflação este ano, já que as tarifas de importação do governo Trump aumentam o custo dos produtos.

