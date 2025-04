Gasto com juros do setor público soma R$ 75,209 bilhões em março, afirma BC

O setor público consolidado teve resultado negativo de R$ 75,209 bilhões com juros em março, após um rombo de R$ 78,253 bilhões em fevereiro, informou o Banco Central.

O governo central (Tesouro Nacional, Previdência Social e BC) teve despesas de R$ 66,705 bilhões na conta de juros. Os governos regionais gastaram R$ 8,162 bilhões, e as empresas estatais, R$ 342 milhões.

No primeiro trimestre, a despesa acumulada do setor público com juros atingiu R$ 193,820 bilhões, ou 6,48% do Produto Interno Bruto (PIB).

No acumulado de 12 meses, a despesa soma R$ 935,004 bilhões, ou 7,80% do PIB. Em 2024, somou R$ 950,423 bilhões, ou 8,09% do PIB.

Concessões no crédito livre

As concessões de crédito livre dos bancos subiram 3,5% em março, na comparação com fevereiro, para R$ 545,9 bilhões, informou o Banco Central. No acumulado de 12 meses, elas avançaram 15,9%. Os dados não incorporam ajustes sazonais.

As concessões para pessoas físicas ficaram estáveis na passagem de fevereiro para março, em R$ 291,7 bilhões. No acumulado de 12 meses, subiram 13,9%. As concessões para empresas avançaram 7,8% no mês, para R$ 254,2 bilhões. Em 12 meses, a alta foi de 18,4%.