Samsung começa venda de novos tablets com IA no Brasil; confira preços

A Samsung acaba de lançar no Brasil sua nova linha de tablets Galaxy S10 FE (Fan Edition). Ela chega com upgrades nas câmeras, processadores mais avançados e muitos recursos de inteligência artificial (IA).

Os dois modelos, FE e FE+, já estão à venda, nas cores prata, cinza ou azul, incluindo capa e caneta S Pen. Confira os valores e as especificações de cada um.

Preços e versões

Nesta geração, a diferença entre os dois modelos é, basicamente, o tamanho da tela e da bateria. Todos têm 8GB de memória RAM e 128GB de armazenamento interno.

Os preços variam de acordo com o tipo de conexão (Wi-Fi, para uso apenas em redes sem fio, ou 5G, para colocar SIM de operadora e acessar a internet em qualquer lugar). Confira a quatro versões:

Galaxy Tab S10 FE (Wi-Fi): R$ 4.199

R$ 4.199 Galaxy Tab S10 FE (5G): R$ 4.699

R$ 4.699 Galaxy Tab S10 FE + (Wi-Fi): R$ 5.299

R$ 5.299 Galaxy Tab S10 FE+ (5G): R$ 5.799

É possível encontrar promoções de lançamento no site oficial da Samsung e em varejistas, como Amazon e Magalu, que oferecem preços mais baixos em compras à vista (Pix ou boleto).

Samsung Galaxy Tab S10 FE prata com capa branca

Destaques dos Tab S10 FE e FE+

Telas. O dois trazem um display LCD com taxa de atualização de 90 Hz e brilho de até 800 nits. A tela do FE+ cresceu em relação ao modelo anterior (Tab S9 FE+), de 12,4 para 13,1 polegadas com resolução de 2880 x 1800 pixels. Já o FE segue com 10,9 polegadas e resolução de 2304 x 1440 pixels.

Câmeras. A câmera traseira de ambos passou de 8 MP para 13 MP (grande-angular) e recebeu o recurso Best Face, que escolhe os melhores rostos em uma sequência de fotos com até cinco pessoas, para que ninguém saia de olhos fechados ou fazendo careta. A frontal para selfies segue com 12 MP.

Ou seja, agora o conjunto de câmeras é igual nos dois modelos; o FE+ perdeu a segunda lente (ultrawide), mas ganhou em qualidade de imagem.

Processador. São equipados com o chip Exynos 1580 (2.9 GHz, 4nm), o mesmo do celular Galaxy A56. Mais rápido e potente, ele é capaz de suportar os novos recursos de inteligência artificial e promete maior desempenho nos gráficos e fluidez em momentos multitarefas.

Imagem: Marcella Duarte/UOL

7 anos de atualizações. De sistema operacional e de segurança, para garantir uma vida mais longa aos produtos. Eles já chegam com Android 15 e interface One UI 7.

Baterias. Assim como nos modelos anteriores, a bateria do FE é de 8.000 mAh, enquanto no FE+, maior, é de 10.090 mAh. O carregamento é de 45 W.

Resistência. Os aparelhos seguem com classificação IP68, contra poeira e água, suportando imersão de até 1,5 metro durante 30 minutos, segundo a Samsung.

Capa e S Pen inclusas. Os tablets já chegam com tudo que é necessário para o uso cotidiano dentro da caixa. A capa protetora, com encaixe magnético, permite apoiá-lo em uma mesa na posição horizontal ou vertical; a caneta pode ser usada para desenhar ou selecionar coisas na tela com mais precisão.

Quem quiser, pode adquirir separadamente uma capa com teclado embutido, que inclui a tecla Galaxy AI para chamar o assistente de inteligência artificial com um toque.

Imagem: Divulgação/ Samsung

Recursos de IA

Os novos tablets da linha FE chegam com recursos avançados de inteligência artificial, dentro da One UI 7, incluindo:

Circule para Pesquisar: facilita as buscas no Google usando o que está na tela, sem precisar alternar entre apps. É a função de IA mais utilizada em tablets da marca e está mais completa, incluindo resolução de equações matemáticas e tradução dos textos exibidos.

facilita as buscas no Google usando o que está na tela, sem precisar alternar entre apps. É a função de IA mais utilizada em tablets da marca e está mais completa, incluindo resolução de equações matemáticas e tradução dos textos exibidos. Corte automático de vídeos: faz edições dos melhores momentos de um vídeo, em formato para redes sociais ( reels ).

Apagador de Objetos aprimorado: remove pessoas e objetos indesejados das fotos. Agora é capaz até de tirar coisas da frente de um rosto ou trocar a posição de um braço de maneira realista.

remove pessoas e objetos indesejados das fotos. Agora é capaz até de tirar coisas da frente de um rosto ou trocar a posição de um braço de maneira realista. Desenhe com IA: cria artes em diferentes estilos, a partir de rabiscos ou esboços feitos com a S Pen ou com os dedos.

cria artes em diferentes estilos, a partir de rabiscos ou esboços feitos com a S Pen ou com os dedos. Notas com IA: inclui assistente matemático (resolve contas digitadas ou manuscritas) e ajuda de caligrafia (arruma a escrita, alinha palavras e decifra ilegíveis), além de organizar, traduzir e resumir o que você anotar.

inclui assistente matemático (resolve contas digitadas ou manuscritas) e ajuda de caligrafia (arruma a escrita, alinha palavras e decifra ilegíveis), além de organizar, traduzir e resumir o que você anotar. Minha Casa: mostra um mapa de todos os cômodos e dispositivos conectados, para facilitar a gestão do SmartThings, aplicativo de casa inteligente da Samsung.

Outros modelos em oferta

As versões Fan Edition oferecem recursos premiums com preços mais acessíveis do que os modelos top de linha. Ainda assim, é possível encontrar tablets Samsung de gerações anteriores com preços ainda menores. Confira algumas opções:

