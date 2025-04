FBI e polícia do Chile desbaratam quadrilha internacional de ladrões

Por Alexander Villegas

SANTIAGO (Reuters) - Forças policiais chilenas, com a ajuda do FBI, desbarataram uma quadrilha internacional de ladrões que realizava roubos nos Estados Unidos, informaram autoridades nesta quarta-feira.

A batida, de codinome "Operação Pensilvânia", ocorreu em dezenas de residências em Santiago na noite de terça-feira e levou à prisão de 23 pessoas e à apreensão de 1,3 bilhão de pesos (US$1,36 milhão) em mercadorias e imóveis, segundo a polícia.

"Lamentavelmente, esse fenômeno de ladrões internacionais existe em nosso país há muitos anos, mas, infelizmente, tem aumentado recentemente", disse o promotor Eduardo Baeza durante coletiva de imprensa, acrescentando que, historicamente, eles operavam na Europa, mas recentemente têm se concentrado mais nos Estados Unidos.

Os chilenos foram presos por envolvimento em roubos recentes de alto nível, incluindo o roubo da bolsa da secretária de Segurança Interna dos EUA, Kristi Noem, em um restaurante de Washington neste mês e uma série de arrombamentos nas casas de atletas profissionais, incluindo o jogador de futebol norte-americano do Kansas City Chiefs, Travis Kelce, namorado da estrela pop Taylor Swift.

Johnny Fica, chefe da divisão de lavagem de dinheiro e ativos da Polícia de Investigação do Chile (PDI), disse que muitos dos detidos não tinham antecedentes criminais no país, mas eram criminosos de carreira no exterior e lavavam ativos no Chile.

Fica disse que a investigação teve início no ano passado e foi realizada com informações do FBI. Imagens da batida mostram gavetas cheias de iPhones, relógios de luxo, carros, bolsas e sapatos.

"O que você vê é parte de uma vida de luxo que eles tinham aqui no Chile. Muitos deles gostavam de se exibir", disse Fica, acrescentando que muitos dos grupos eram familiares ou unidades muito unidas.

"O objetivo deles era claro, eles queriam aproveitar os lucros de seus crimes neste país e não economizavam nos gastos porque sentiam que tinham, até agora, impunidade."

(Reportagem de Alexander Villegas)