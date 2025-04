Faturamento do setor de máquinas avança 15% no 1º tri, diz Abimaq

Por Patricia Vilas Boas

SÃO PAULO (Reuters) - O faturamento líquido da indústria de máquinas e equipamentos aumentou 15,2% no primeiro trimestre em comparação com a mesma etapa no ano passado, para R$67,5 bilhões, favorecido pela base de comparação mais fraca após um longo período de quedas.

Segundo dados da associação do setor, Abimaq, as vendas domésticas subiram 18% no acumulado do ano até março ante os primeiros três meses de 2024, totalizando uma receita líquida interna de R$51,7 bilhões.

Considerando apenas o mês de março, a receita total somou quase R$24 bilhões, aumento de 13,1% frente ao mesmo mês do ano anterior, e avanço de 3,9% contra fevereiro -- embora, com ajustes sazonais, tenha caído 4,9% na base sequencial.

Em apresentação nesta quarta-feira, a Abimaq disse que a desaceleração das atividades do setor em relação a fevereiro é reflexo da política monetária doméstica restritiva.

"A recuperação observada no ano parece mais uma correção após anos de retração do que um sinal claro de tendência sustentável", afirmou a entidade em comunicado à imprensa.

As exportações do setor subiram 2,6% em março na comparação anual, a US$1,03 bilhão, enquanto as importações do período somaram US$2,64 bilhões, crescimento de 8,6% na mesma base.

"Embora se espere alguma recuperação nas receitas de vendas em abril de 2025, tanto em comparação a março quanto a abril de 2024, a tendência é de crescimento mais moderado", afirmou a Abimaq. Segundo a entidade, uma retração de 5,1% na carteira de pedidos em março ante fevereiro e de 6,1% em relação a março do ano passado já sinaliza a perda de fôlego.

"Adicionalmente, o protecionismo crescente nos Estados Unidos e o aumento das incertezas globais devem impactar negativamente a tomada de decisão dos investidores", disse, reafirmando projeção de expansão de 3,7% do setor este ano.

(Reportagem de Patricia Vilas Boas)