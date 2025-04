Exército libanês desmantela mais de 90% da infraestrutura do Hezbollah perto de Israel

O Exército libanês desmantelou "mais de 90%" da infraestrutura militar do Hezbollah no sul do Líbano, perto da fronteira com Israel, disse uma autoridade à AFP nesta quarta-feira (30).

O presidente libanês, Joseph Aoun, disse em uma entrevista à Sky News Arabia que o exército agora controla mais de 85% do sul do país.

"Concluímos o desmantelamento de mais de 90% da infraestrutura do Hezbollah ao sul do rio Litani", a cerca de 30 km da fronteira israelense, disse a autoridade de segurança sob condição de anonimato.

O acordo de cessar-fogo que encerrou a guerra entre Israel e o Hezbollah em 27 de novembro prevê o desmantelamento da infraestrutura da formação ao sul do rio Litani.

Somente o exército libanês e as forças de paz da ONU devem ser mobilizados nesta região, segundo o acordo, do qual os Estados Unidos e a França são garantes.

Segundo a autoridade, o exército "preencheu e selou muitos túneis" cavados pelo Hezbollah, que construiu uma vasta rede subterrânea nesta região de fronteira. Também explicou que os soldados libaneses agora controlam o acesso à região ao sul do rio "para impedir a transferência de armas do norte para o sul do Litani".

kam/pb/pc/mb/aa/yr

© Agence France-Presse