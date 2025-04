EPA permitirá venda de E15 durante o verão deste ano nos EUA

São Paulo, 30 - A Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos (EPA, na sigla em inglês) emitiu na segunda-feira, 28, uma autorização emergencial para permitir a venda de E15 (gasolina com mistura de 15% de etanol) durante o verão do Hemisfério Norte neste ano. A mistura atualmente é proibida nos EUA entre 1º de junho e 15 de setembro, por temores de que ela contribua para aumentar a poluição em dias quentes.Segundo a EPA, a decisão está alinhada com a ordem executiva do presidente Donald Trump, que declarou uma emergência energética nacional e orientou a agência a considerar isenções emergenciais para viabilizar a comercialização do E15 durante o ano todo.Essa autorização de emergência já tinha sido concedida em 2022, 2023 e 2024. A medida foi comemorada pela Associação de Combustíveis Renováveis (RFA, na sigla em inglês), que representa o setor de etanol no país. "Permitir a comercialização contínua de E15 contribuirá para o aumento dos estoques de gasolina, dará suporte à economia rural e ajudará na preservação da qualidade do ar", disse em comunicado o presidente e CEO da RFA, Geoff Cooper.