Eduardo Leite será pré-candidato à Presidência se migrar para o PSD, diz Kassab

O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, disse que há possibilidade de o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), ser pré-candidato à Presidência da República em 2026, caso opte por migrar para o partido. O governador avalia a mudança de sigla.

"O Eduardo Leite, caso se filie, será um pré-candidato a presidente da República pelo PSD", afirmou Kassab em seminário realizado no Instituto de Ensino e Pesquisa (Insper), em São Paulo, nesta terça-feira, 29.

A legenda comandada por Kassab já tem o governador do Paraná, Ratinho Júnior, como pré-candidato ao Palácio do Planalto.

No último domingo, 27, Eduardo Leite reafirmou estar aberto a disputar a Presidência da República e destacou que buscará consolidar apoio ao seu projeto, esteja ele no PSDB ou em outro partido. A declaração foi ocorreu em entrevista ao programa Canal Livre, da Band.

O governador ressaltou que uma candidatura depende da convergência de ideias dentro de um grupo político. Procurada novamente pelo Estadão, a assessoria de Eduardo Leite afirmou que o posicionamento do governador segue o mesmo e que sua prioridade é ter a oportunidade de mostrar que pode liderar um projeto mirando a Presidência.