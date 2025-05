Detidos nos EUA, imigrantes formam sinal de SOS por medo de deportação

Um grupo de imigrantes que está detido no Texas, nos EUA, se organizou para pedir socorro formando uma mensagem de SOS.

O que aconteceu?

Os detentos se organizaram para formar a mensagem usando os próprios corpos. A imagem foi registrada anteontem por um drone da agência Reuters.

Eles estão detidos no centro de detenção de imigrantes Bluebonnet, na cidade de Anson, no Texas. Ao todo, 31 homens formaram as letras no pátio da instalação. Alguns dos detentos fotografados usavam macacões vermelhos, o que os identifica como sendo de alto risco.

Dez dias antes, dezenas de imigrantes venezuelanos receberam notificações que os acusavam de integrar a gangue venezuelana Tren de Aragua. Isso os tornaria sujeitos à deportação com base em uma lei de guerra. Familiares de sete dos detidos negaram à Reuters que os parentes sejam membros da gangue, e disseram que eles se recusaram a assinar os documentos.

Em 18 de abril, eles foram colocados em um ônibus com destino a um aeroporto da região, mas o veículo acabou retornando ao centro de detenção. Naquela mesma noite, a Suprema Corte dos EUA suspendeu temporariamente as deportações. Apesar do alívio temporário, os detidos ainda temem ser enviados para o CECOT (Centro de Confinamento do Terrorismo), a prisão de segurança máxima em El Salvador, para onde os EUA já enviaram ao menos 137 venezuelanos com base na Lei de Inimigos Estrangeiros, de 1798.

A unidade Bluebonnet manteve, em média, mais de 840 detentos por dia nos últimos meses. Os dados são da Imigração e Alfândega dos EUA obtidos pela Reuters.

*Com informações da Reuters