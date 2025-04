Dow Jones e S&P terminam em alta depois de rali tardio

Por Chuck Mikolajczak

NOVA YORK (Reuters) - Os índices Dow Jones e S&P 500 fecharam em alta após um rali tardio nesta quarta-feira, apagando quedas da maior parte da sessão, após dados mostrarem que a economia dos Estados Unidos registrou uma contração no primeiro trimestre pela primeira vez em três anos.

Em uma sessão repleta de dados econômicos, o Departamento de Comércio dos EUA informou que sua primeira estimativa do Produto Interno Bruto mostrou uma contração de 0,3% no primeiro trimestre, ficando abaixo de expectativas de crescimento de 0,3%, de acordo com economistas consultados pela Reuters.

De acordo com dados preliminares, o S&P 500 ganhou 0,14%, para 5.568,89 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq registrou variação negativa de 0,09%, para 17.446,34 pontos. O Dow Jones subiu 0,28%, para 40.642,30 pontos.