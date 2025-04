Depois da França, governo belga alerta sobre tendência de magreza extrema entre adolescentes no TikTok

Bélgica alertou na quarta-feira (30) a Comissão Europeia sobre a tendência "skinnytok" na rede social TikTok que, segundo ele, representa um "grande perigo" para as adolescentes. Nos vídeos, influenciadoras estimulam adolescentes a perder peso de maneira radical.

"Be skinny to the bonnes", que em português quer dizer "seja magra até os ossos", é a divisa adotada por influenciadoras jovens e extremamente magras, cujos vídeos inundaram nas últimas semanas o TikTok, a rede social chinesa popular entre adolescentes. Os vídeos incentivam práticas alimentares perigosas, como dietas radicalmente restritivas.

"O algoritmo do TikTok, ao prender os jovens em uma espiral de conteúdo extremo, representa uma grande ameaça à saúde mental e física deles", disse a ministra belga de Assuntos Digitais, Vanessa Matz.

Para ela, a situação se agrava "com a aproximação do verão (no hemisfério norte), um período sensível para a autoestima". Por isso, ela afirmou que é necessário intervir.

Matz se refere especialmente às postagens do TikTok acompanhadas por hashtags "skinny" (magérrimo) ou "skinnytok". Apesar de serem acompanhadas por banners de advertência, ainda são visíveis para centenas de milhares de usuários na rede.

Entre os conselhos postados nos vídeos estão fazer jejum, não comer nada antes das 16h ou fazer apenas uma pequena refeição por dia.

Os comentários nos posts associam um corpo esquelético, onde se pode ver os contornos das costelas, por exemplo, e de outros ossos, com um padrão de beleza.

Os vídeos são acusados ??de "incitar" transtornos alimentares (TA). Na Bélgica, 15% das mulheres entre 10 e 64 anos têm suspeita de TA (11% dos homens), de acordo com o instituto de saúde pública Sciensano.

Combate questionado

Questionado pela AFP, o TikTok garantiu que combate "comportamentos perigosos relacionados à perda de peso" em sua rede.

"Oferecemos uma grande variedade de recursos de bem-estar e maneiras de se conectar com especialistas, diretamente do nosso aplicativo", disse um porta-voz.

Matz contatou o regulador belga de telecomunicações, o BIPT, responsável por encaminhar suas reclamações à Comissão Europeia e ao regulador irlandês, que atua como coordenador europeu para plataformas digitais.

Assim como outras empresas do setor, como o Google, o TikTok tem sua sede europeia em Dublin, capital da Irlanda.

A Bélgica está seguindo os passos de outros países da UE, incluindo a França, que já exigiram maior pressão de Bruxelas sobre as principais plataformas digitais para cumprir as regras europeias de proteção ao usuário estabelecidas na DSA (Lei de Serviços Digitais).

Este regulamento europeu, que entrou em vigor em fevereiro de 2024, exige que as plataformas online cumpram as regras existentes na legislação nacional ou europeia, sob pena de sanções pesadas.

Em fevereiro de 2024, a Comissão Europeia anunciou a abertura de uma investigação do TikTok por supostas falhas na proteção de menores.

(RFI e AFP)