Consórcio da Construcap vence leilão de trecho da BR-040 entre Rio de Janeiro e Juiz de Fora

SÃO PAULO (Reuters) -O governo federal conseguiu conceder à iniciativa privada todo o corredor rodoviário entre o Rio de Janeiro e Goiás que passa por Minas Gerais, por meio de leilão nesta quarta-feira do lote da BR-040 entre a capital fluminense e a cidade mineira de Juiz de Fora.

O leilão daquela que é considerada pelo governo como a primeira estrada pavimentada do Brasil -- com origem no século 19, quando foi inaugurada pelo imperador Dom Pedro 2º -- foi vencido por um consórcio de empresas que inclui a construtora brasileira Construcap e duas companhias espanholas: Sociedad Anonima de Obras y Servicios (Copasa) e Ohla Concesiones.

O grupo venceu o leilão com oferta de deságio sobre a tarifa de pedágio definida no edital de 14%, segundo informações da B3. O consórcio derrotou lances de deságio de 1%, ofertado pela espanhola Sacyr, e de cerca de 3%, proposto pelo Grupo EPR.

O corredor rodoviário entre o Rio de Janeiro e Goiás foi remodelado pelo governo federal e já havia tido dois de seus três trechos concedidos à iniciativa privada no ano passado, com o primeiro, entre Belo Horizonte e Juiz de Fora, vencido em leilão pelo Grupo EPR e o segundo, entre Cristalina (GO) e Belo Horizonte, sendo arrematado pela francesa Vinci Highways, a primeira concessão rodoviária federal obtida pela companhia no Brasil.

O deságio vencedor do certame desta quarta-feira ficou perto do ofertado pelos grupos vitoriosos nos certames dos dois trechos anteriores da rodovia: de 14,3%, no caso da estrada que chega a Goiás; e de 11,2%, no caso do percurso entre Belo Horizonte e Juiz de Fora.

Atualmente, o trecho leiloado nesta quarta está sob gestão da concessionária Concer, que venceu o contrato em 1995 e afirma que investiu R$7 bilhões desde o início da concessão.

O novo consórcio que venceu o leilão assume compromisso de investimentos de R$8,84 bilhões ao longo de 30 anos de concessão, dos quais R$3,8 bilhões referem-se a gastos operacionais, o que inclui uma nova subida na Serra de Petrópolis (RJ), afirmou o Ministério dos Transportes.

(Por Alberto Alerigi Jr.Edição de Pedro Fonseca)