Centro-Sul processa 16,598 milhões de t de cana na 1ª quinzena do mês, diz Unica

São Paulo, 30 - As unidades produtoras de cana-de-açúcar da região Centro-Sul do Brasil registraram moagem de 16,598 milhões de toneladas na primeira quinzena de abril, referente à safra 2025/26 (abril de 2025 a março de 2026). O desempenho representa um aumento de 2,99% em comparação com 16,12 milhões de t da primeira quinzena de abril da safra 2024/2025.Nos primeiros 15 dias de abril, 120 unidades deram início a moagem de cana-de-açúcar na safra 2025/26. Ao término da quinzena, estavam em operação 178 unidades produtoras na região Centro-Sul, das quais 161 unidades com processamento de cana, dez empresas que fabricam etanol a partir do milho e sete usinas flex. No mesmo período, na safra 2024/2025, operavam 175 unidades produtoras.O diretor de Inteligência Setorial da Unica, Luciano Rodrigues, disse em comunicado que "o ritmo de início das unidades nesse ciclo está alinhado à curva histórica, mas a velocidade de retomada obviamente pode sofrer alterações a depender das condições climáticas de cada região canavieira".Produção de açúcar e etanolA produção de açúcar nos primeiros 15 dias de abril totalizou 730,85 mil toneladas, registrando praticamente o mesmo valor observado na safra 2024/2025 (721,81 mil toneladas).Na primeira metade de abril, a fabricação de etanol pelas unidades do Centro-Sul atingiu 918,14 milhões de litros, registrando aumento de 11,54% na comparação com o ciclo anterior, dos quais 739,02 milhões de litros de etanol hidratado (+8,92%) e 179,12 milhões de litros de etanol anidro (+23,84%).Rodrigues esclareceu que, "a variação positiva em relação à safra anterior, até o momento, se deve principalmente à produção de etanol de milho, que gerou um incremento de aproximadamente 105 milhões de litros em comparação com o mesmo período da safra 2024/2025".Do total de etanol obtido na primeira quinzena de abril, 39% foi fabricado a partir do milho, registrando produção de 358,03 milhões de litros neste ano, ante 253,39 milhões de litros no mesmo período do ciclo 2024/2025 - aumento de 41,30%.Em relação à qualidade da matéria-prima, o nível de Açúcares Totais Recuperáveis (ATR) registrado na primeira quinzena de abril 103,22 kg de ATR por tonelada de cana-de-açúcar, em comparação com 106,62 kg por tonelada na safra 2024/2025 - variação negativa de 3,19%. O mix de destino da cana para etanol é de 55,23% e de 44,77% para açúcar, na 1ª quinzena de abril.