Censo do Reino Unido denuncia diminuição 'alarmante' de insetos

A diminuição "alarmante" dos insetos em todo o Reino Unido foi confirmada com a publicação, nesta quarta-feira (30), dos resultados de um censo que conta o número de insetos esmagados nas placas dos veículos.

Mais de 9.500 voluntários nesse estudo, organizado por duas associações e intitulado Bugs Matter, observaram uma redução de 63% no número de insetos encontrados em placas entre 2021 e 2024.

Esse declínio "em um período de tempo tão curto é realmente alarmante", diz o preocupado Lawrence Ball, do Kent Wildlife Trust, um dos organizadores.

"Uma tendência semelhante também foi observada em muitos outros estudos científicos em todo o mundo", observa o relatório.

As causas são "múltiplas" e vão desde a perda de habitat até a poluição do solo e da água, o uso de pesticidas e herbicidas e as mudanças climáticas, diz o relatório.

Para o Reino Unido, o relatório menciona o impacto de eventos climáticos extremos em 2022 e 2023.

No entanto, no último ano, a redução foi moderada para -8%, depois de -44% em 2023 e -28% em 2022.

Para obter esses resultados, os voluntários fizeram mais de 25.600 viagens, cobrindo um total de 761.000 quilômetros, desde 2021.

As consequências desse declínio "podem ser de magnitude considerável" para o meio ambiente e a biodiversidade, adverte Sandre Whitehorse, do Bugle, pedindo mais "atenção aos sinais de alerta do colapso ecológico e medidas urgentes para restaurar a natureza".

A campanha de 2025 terá início em 1º de maio e terminará em 30 de setembro, estendendo-se também à Irlanda pela primeira vez.

No Reino Unido, outras campanhas de censo, incluindo contagens de borboletas, registraram resultados semelhantes.

