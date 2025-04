Caterpillar fica abaixo de estimativas no 1º tri e sinaliza que tarifas afetam vendas anuais

Por Nathan Gomes

(Reuters) - A Caterpillar divulgou na quarta-feira resultados do primeiro trimestre abaixo do esperado, devido à fraca demanda por equipamentos de construção, e delineou dois cenários para sua previsão de vendas anuais, um dos quais inclui o impacto potencial de tarifas extensas.

Os dois cenários diferentes da empresa, considerada um termômetro para a economia global, é um sinal de como é difícil para as empresas dos Estados Unidos planejarem em meio a políticas comerciais caóticas do presidente Donald Trump.

As ações da Caterpillar subiram cerca de 1% depois que a gigante industrial previu uma melhora em relação às suas expectativas anteriores em um cenário que excluiu o impacto das tarifas.

Incluindo as tarifas, a Caterpillar disse que espera que as vendas e receitas anuais sejam ligeiramente inferiores às de 2024, mas em linha com suas expectativas anteriores.

"Tarifas generalizadas terão um impacto negativo sobre o volume de vendas (da Caterpillar), mas sua capacidade de flexibilizar a manufatura e a visibilidade da carteira de pedidos sugerem que eles podem enfrentar a tempestade", disse Ryan Keeney, analista da Third Bridge.

A empresa prevê um custo adicional relacionado à tarifa entre US$250 milhões e US$ 350 milhões em seu segundo trimestre.

Seu novo presidente-executivo, Joe Creed, disse que a Caterpillar implementou várias ações de curto prazo, como reduções de custos e avaliação de custos indiretos.

A Caterpillar se beneficiou da lei de infraestrutura de 2021 do ex-presidente Joe Biden, um pacote de gastos de US$1 trilhão que impulsionou a demanda por equipamentos de construção.

Mas esse impulso tem diminuído à medida que o início dos projetos cai e o investimento do setor privado mostra alguma hesitação em meio a taxas de juros mais altas.

A receita trimestral na região Ásia-Pacífico caiu 12%, para US$2,4 bilhões. A empresa não fornece um detalhamento específico por país para a receita.

O lucro ajustado trimestral por ação caiu para US$4,25, em comparação com a estimativa média dos analistas de US$4,35, de acordo com dados compilados pela LSEG.

As vendas e a receita do primeiro trimestre caíram cerca de 10%, para US$14,2 bilhões, ficando abaixo das expectativas de US$14,66 bilhões.

(Reportagem de Nathan Gomes em Bengaluru)