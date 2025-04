Catalunha adia aumento da taxa de turismo para depois do verão europeu

BARCELONA/MADRI (Reuters) - A Catalunha, a região mais popular da Espanha para visitantes, adiou um plano para cobrar uma taxa diária máxima de 15 euros de turistas a partir de maio, enquanto procura maneiras de conter o excesso de turismo.

O governo regional disse na terça-feira que o aumento da taxa, dos atuais 6 para 11 euros, será implementado não antes de outubro. O governo abandonou os planos de introduzi-lo por decreto e decidiu aprová-lo no Parlamento regional para evitar possíveis problemas legais.

O plano é usar pelo menos 25% da receita tributária para aliviar o déficit habitacional, que é uma das principais reclamações dos moradores, já que os aluguéis aumentaram muito nos últimos anos.

A Espanha espera superar o recorde do ano passado de 94 milhões de chegadas de turistas este ano.

A faixa de impostos em vigor atualmente se aplica a hóspedes de hotéis e passageiros de navios de cruzeiro, dependendo do grau de luxo de suas acomodações.

O plano de aumento de impostos ocorreu após os protestos dos moradores sobre o excesso de turismo que está elevando os preços das moradias e que, em um caso, envolveu manifestantes que atiraram pistolas de água nos turistas.

A associação de apartamentos turísticos de Barcelona, Apartur, disse que se opunha ao aumento, pois tornaria as férias mais caras, argumentando que o Parlamento só deveria aprovar qualquer aumento gradualmente.

As chegadas de turistas à Catalunha cresceram 10% nos dois primeiros meses de 2025 em relação ao ano passado, um ritmo mais lento do que na capital da Espanha, Madri, que recebeu 13% mais turistas durante o mesmo período, de acordo com dados oficiais. Madri não cobra taxa de turismo.

Os dados indicam que as medidas da Catalunha para reduzir o excesso de turismo, incluindo a restrição de licenças para novos hotéis no centro de Barcelona, podem estar dando resultado.

Ainda assim, as tarifas dos quartos em Barcelona aumentaram 10% nos 12 meses até março, em comparação com a média da Espanha de 3%.

O prefeito de Barcelona anunciou no ano passado a proibição do aluguel de apartamentos para turistas até 2028, uma medida fortemente criticada por plataformas como o Airbnb, que dizem que não resolverá a crise habitacional.

(Reportagem de Corina Pons e Joan Faus)