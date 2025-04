Carteira de encomendas da Marcopolo está preenchida até agosto, diz presidente

Por Alberto Alerigi

SÃO PAULO (Reuters) - A carteira de pedidos da Marcopolo está praticamente tomada até agosto, em meio a demandas positivas em segmentos como ônibus rodoviários no Brasil e no exterior, afirmou o presidente da fabricante de carrocerias nesta quarta-feira.

"Estamos com as posições (da carteira) fechadas praticamente até agosto e enxergamos, pela movimentação de passageiros, mercado positivo para o segundo trimestre", disse André Armaganijan, durante conferência com analistas sobre os resultados de primeiro trimestre divulgados na noite da véspera pela companhia.

O executivo afirmou ainda que a Marcopolo espera recuperar ao longo do ano a participação da companhia na produção brasileira de carrocerias, que encerrou o primeiro trimestre em 45,5% ante nível de quase 48% no final do ano passado.

Segundo ele, a Marcopolo teve férias coletivas maiores que rivais no início do ano. "Paramos mais que nossos concorrentes, uma ou duas semanas produzidas a menos, mas olhamos uma recuperação gradual, principalmente no mercado de urbanos."