Líder do PT no Senado defende afastamento de Carlos Lupi: 'É cabível'

Após revelação de fraude bilionária no dinheiro de beneficiários do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), o senador Rogério Carvalho, líder do PT no Senado, defendeu o afastamento do ministro da Previdência, Carlos Lupi, para evitar que a crise avance para o governo Lula (PT). A fala do parlamentar foi feita durante entrevista no UOL News, do Canal UOL.

É interessante se o PDT [partido do qual Lupi é filiado] pudesse fazer uma avaliação e ver qual é a melhor forma de não deixar que este problema do INSS avance para o Ministério da Previdência e avance para o governo. Se isso significar um afastamento dele, fruto de uma discussão, eu acho que é cabível. Rogério Carvalho, líder do PT no Senado

Na semana passada, a Polícia Federal deflagrou a Operação Sem Desconto, que apura a cobrança irregular de R$ 6,3 bilhões de aposentados e pensionistas entre 2019 e 2024 —o esquema teria começado na gestão do presidente Jair Bolsonaro (PL) e seguiu até o governo atual, do presidente Lula.

O presidente do INSS, Alessandro Stefanutto, foi afastado do cargo por decisão da Justiça. Depois, foi demitido pelo governo. O ministro da Previdência, Carlos Lupi, foi quem indicou Stefanutto ao cargo. Ontem, ao participar de reunião de comissão na Câmara dos Deputados, Lupi admitiu o erro ao contratá-lo e afirmou que o oficializou no cargo por "simpatia, distinção e responsabilidade".

Ao Canal UOL, Carvalho disse que toda discussão que envolva o eventual afastamento de Lupi deve ser feita com cuidado.

Mas isso é óbvio que tem que ter todo o cuidado, porque ele não está sendo acusado, ele não está sendo investigado com muito cuidado, a gente precisa tomar um dado com isso para não condenar a pessoa antes dos fatos e dessas situações agora.

Diante da crise, diante do quadro, eu acho que seria interessante se o PDT fizesse essa discussão e apresentasse ao presidente uma alternativa.

Ele não estaria assumindo nenhuma responsabilidade, estaria demonstrando compromisso com esse momento da governabilidade, esse momento que a gente vive, anistia e todos esses debates. Rogério Carvalho, líder do PT no Senado

Sakamoto: Lula sabe que crise do INSS pode cair em seu colo em 2026

No UOL News, o colunista Leonardo Sakamoto disse que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está consciente das consequências do escândalo ocorrido no dinheiro de aposentados e pensionistas do INSS.

O governo não quer perder o aliado, mas, ao mesmo tempo, sabe que é um B.O. do tamanho do mundo e que o que está caindo no colo do Lupi, pode cair no colo do Lula eleitoralmente em 2026, se as coisas não forem resolvidas.

Só que, politicamente, o governo vai ter que devolver, porque se não devolver, isto vai custar caro em 2026 para o governo. Isso vai ser explorado. O pessoal vai perguntar: 'aposentado, e aí? O teu dinheiro voltou? O governo que ia te proteger, proteger o trabalhador, protegeu de fato?'. Então é aquela... É um abacaxi. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

*Assista ao trecho do vídeo abaixo

Josias: fala de Haddad sobre ressarcimento a vítimas é crua e cruel

No UOL News, o colunista Josias de Souza disse que a fala do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, sobre o ressarcimento a aposentados e pensionistas, vítimas de uma fraude bilionária no INSS, pode ser definida como "crua e cruel".

A gente costuma dizer aqui que 'o crime mora perto e a justiça mora longe'. Aqui houve um crime. Assaltaram os aposentados. Só que o ressarcimento depende da Justiça, e o tempo da Justiça, sabemos todos, é um tempo muito lento. Josias de Souza, colunista do UOL

*Assista ao trecho do vídeo abaixo

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h, com apresentação de Fabíola Cidral, e às 17h, com Diego Sarza. Aos sábados, o programa é exibido às 11h e 17h, e aos domingos, às 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Veja a íntegra do programa: