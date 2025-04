BTG Pactual Commodities arremata área PAR14 no porto de Paranaguá

SÃO PAULO (Reuters) - O BTG Pactual Commodities arrematou o direito de arrendamento de área portuária PAR14 no Porto de Paranaguá, com oferta de outorga de R$225 milhões, de acordo com leilão realizado na B3 nesta quarta-feira.

O BTG disputou a área para escoamento de granéis sólidos agrícolas em viva voz com o ICTSI Américas B.V, operadora global de terminais.

A ICTSI, operadora global de terminais, havia perdido mais cedo a disputa por outra área em Paranaguá para o consórcio ALDC, formado por Louis Dreyfus Company e Amaggi, que arrematou um lote por R$219 milhões.

(Por Roberto Samora)