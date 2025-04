BRF conclui aquisição de unidade de processamento de alimentos na China

São Paulo, 30 - A BRF informou que concluiu a aquisição de uma companhia de processamento de alimentos na China. Em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliário (CVM), a empresa lembra que o negócio envolve a BRF GmbH, subsidiária integral da BRF, e a Henan Best, pertencente à OSI Group, companhia norte-americana."A aquisição sedimenta a presença da companhia no mercado chinês e consolida sua capacidade de atender a clientes na região. A BRF manterá seus acionistas e o mercado em geral devidamente informados acerca de qualquer novo fato relacionado ao presente comunicado", diz o comunicado.Em comunicado enviado à CVM no dia 20 de novembro de 2024, a empresa informou que o negócio estava avaliado em US$ 43 milhões.Construída em 2013, a fábrica a ser adquirida possui duas linhas para processamento de alimentos. A unidade possui capacidade instalada de 28 mil toneladas por ano e possibilidade de expansão para duas linhas adicionais.Após a expansão, cujo investimento é previsto em cerca de US$ 36 milhões, é esperada uma produção de 60 mil toneladas/ano, informou a BRF.