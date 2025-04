Brasil abre 71.576 vagas formais de trabalho em março, bem abaixo da expectativa

BRASÍLIA (Reuters) - O Brasil abriu 71.576 vagas formais de trabalho em março, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados nesta quarta-feira pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

O resultado do mês passado foi fruto de 2.234.662 admissões e 2.163.086 desligamentos, ficando muito abaixo da expectativa de economistas apontada em pesquisa da Reuters, de criação líquida de 200.000 vagas.

O saldo mensal de março foi o segundo pior resultado para o mês desde 2020, início da crise da pandemia da Covid-19, que teve fechamento de 294.985 vagas. No mesmo mês em 2024 foram criados 245.395 postos de trabalho, segundo dados com ajustes.

No acumulado do primeiro trimestre de 2025, o país criou 654.503 postos de trabalho, abaixo do registrado no mesmo período de 2024 (725.973 postos), mas ainda acima dos números de 2023 (537.461 vagas) e 2022 (620.070 postos).

Em entrevista ao programa "Bom Dia, Ministro", do CanalGov, mais cedo nesta quarta-feira, o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, já havia antecipado que a criação de vagas no mês passado tinha sido inferior ao registrado no mesmo período em anos anteriores, apontando questões sazonais, como o fato de o Carnaval deste ano ter ocorrido em março, como motivo para a queda.

(Por Victor Borges)