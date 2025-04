Bolsonaro começa dieta líquida após 17 dias internado, diz boletim médico

O presidente Jair Bolsonaro (PL) começou a dieta líquida após 17 dias de internação no Hospital DF Star, em Brasília, onde se recupera de uma cirurgia no intestino. Segundo o boletim divulgado pela equipe médica nesta quarta-feira, 30, o ex-presidente ainda não tem previsão de alta da UTI.

Segundo a equipe médica, Bolsonaro teve uma "boa aceitação" da oferta de água, chá e gelatina feita desde a segunda-feira, 28. O ex-presidente também tem melhora progressiva dos movimentos intestinais espontâneos.

Nesta terça-feira, 29, Bolsonaro retirou a sonda nasogástrica que estava usando desde o final da cirurgia. O ex-presidente ainda recebe suporte calórico e nutricional por via oral e endovenosa, e está em condição estável, sem dor ou febre e com pressão arterial controlada.

Segundo o boletim divulgado nesta quarta, Bolsonaro ainda precisa de "monitorização e vigilância contínua". A equipe médica recomenda a restrição de visitas na UTI.

Bolsonaro fez uma cirurgia de 12 horas para retirar aderências no intestino e reconstruir a parede abdominal. O procedimento foi realizado após o ex-presidente passar mal, no dia 11, em uma agenda no interior do Rio Grande do Norte. Bolsonaro teve uma obstrução devido a uma dobra no intestino delgado que dificultava o trânsito intestinal.